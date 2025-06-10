Глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина попросила вице-премьера Татьяну Голикову принять меры против пропаганды школьных беременностей в российских регионах. Обращение депутата есть в распоряжении RTVI.

Останина отметила, что в более чем 40 регионах приняты законы о денежных выплатах беременным школьницам и студенткам. Фактически подобные нормы направлены на «пропаганду ранних рождений», говорится в ее запросе.

В качестве примера глава думского комитета привела мартовское решение правительства Брянской области ввести выплаты в размере 150 тыс. рублей для беременных учениц общеобразовательных организаций, к которым относятся школы, лицеи и гимназии.

Постановление регионального правительства также касается студенток техникумов и вузов. Пособие назначается после 12 недель беременности при условии постановки на учет, наличия российского гражданства и постоянного проживания в Брянской области. В Орловской, Кемеровской областях, Санкт-Петербурге для беременных школьниц ввели выплаты в размере 100 тыс. рублей. Губернатор Орловской области Андрей Клычков, объясняя такое решение, сослался на утвержденные в феврале рекомендации Минтруда по повышению рождаемости. В них регионам России предлагается установить единовременную выплату в размере не менее 100 тыс. рублей при постановке на учет по беременности девушек, которые учатся в том числе в общеобразовательных организациях.

«Наш комитет убежден, что рождение детей вне брака, в том числе, конечно, в результате беременности девочек школьного возраста, противоречит традиционным семейным ценностям РФ и указу президента <…> “Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей”. Решать демографические проблемы таким путем — недостойно», — говорится в обращении Останиной.

Депутат попросила Голикову принять на уровне правительства меры против пропаганды школьных беременностей и направить соответствующие рекомендации руководителям российских регионов.

Адвокат Сергей Жорин в разговоре с RTVI напомнил, что сексуальные отношения с лицами, не достигшими 16 лет, относятся к уголовным преступлениям (ст. 132 УК). При выявлении беременности у школьницы медицинские и образовательные учреждения должны сообщить об этом в правоохранительные органы.

Замглавы комитета Совета Федерации по социальной политике Юлия Лазуткина в апреле предложила запретить телевизионное шоу «Беременна в 16» («Мама в 16»). В таком возрасте девушка, «к сожалению, вряд ли родит и воспитает достойного гражданина», пояснила сенатор.

Ее коллега Ольга Епифанова отметила, что такое шоу может травмировать молодых людей, поскольку «формирует надуманные представления о материнстве и воспитании детей, создает иллюзию легкости происходящего».