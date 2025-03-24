В настоящий момент в Орловской области нет девушек, подпадающих под указ о выплатах в 100 тыс. рублей для беременных школьниц, обучающихся в общеобразовательных организациях. Об этом сообщил глава региона Андрей Клычков в своем телеграм-канале.

«Прошу учесть, что в настоящее время у нас в регионе нет подпадающих под эту категорию девушек», — написал он.

Клычков таким образом отреагировал на «внимание федеральных СМИ», которые «к его удивлению» заинтересовались указом от 20 марта 2025 года о выплате в 100 тысяч рублей для беременных, обучающихся в общеобразовательных организациях.

Глава региона отметил, что в феврале Минтруд утвердил рекомендации по повышению рождаемости, среди которых упоминалась принятая в Орловской области норма.

«Насколько я знаю, более 40 регионов России ее уже приняли. Уверен, что остальные субъекты от этих рекомендаций тоже не отступят», — добавил Клычков.

По словам главы Орловской области, задача властей «оказать поддержку, помочь сохранить жизнь ребенка и здоровье матери». Он отметил, что его указ стоит рассматривать «как еще одну меру социальной поддержки «, а не «сомнительный инфоповод для громких заголовков.

Как рассказала NEWS.ru председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина, указ Клычкова — это исключительный случай. Она также призвала не рассматривать нововведение как мотивацию для школьниц становиться молодыми родителями. По словам Останиной, выплаты для беременных несовершеннолетних — это не массовая мера поддержки

«Ни в коем случае это не мотивирующая мера, это исключительная мера. Повторяю, что дети должны учиться прежде всего. <…> Образованный родитель гораздо больше даст своему ребенку, чем недоучка. Поэтому никакой речи о поощрении несовершеннолетних школьниц, чтобы становиться мамами, в указе губернатора нет», — заявила она.

Ранее на сайте правительства Орловской области опубликовали указ, подписанный губернатором Клычковым, о единовременных выплатах в 100 тыс. рублей для школьниц, вставших на учет по беременности с 1 января 2025 года. Власти региона отметили, что такая мера направлена на «улучшение демографической ситуации», поддержку рождаемости, а также «обеспечение достойного качества жизни семей региона».

В 2024 году власти семи регионов России поддержали и приняли инициативы о единовременных выплатах студенткам при рождении детей.