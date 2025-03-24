Единовременная выплата беременным школьницам в Орловской области 100 тыс. рублей может стать причиной проведения проверки со стороны правоохранительных органов. Об этом RTVI заявил адвокат Сергей Жорин.

Он напомнил, что в России половые отношения с лицами, не достигшими 16 лет, являются уголовным преступлением согласно статье 132 УК РФ «Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста».

«В случае выявления беременности у школьницы, особенно младше 16 лет, медицинские и образовательные учреждения обязаны сообщить об этом в правоохранительные органы для проведения проверки и, при наличии оснований, возбуждения уголовного дела. Таким образом, [подобные] меры поддержки беременных несовершеннолетних могут привести к выявлению случаев, требующих вмешательства правоохранительных органов. Пришел за деньгами — получил уголовку», — отметил Жорин.

Кроме того, продолжил адвокат, «существует мнение», что в отдельных случаях подобные меры поддержки могут «побудить некоторых несовершеннолетних девушек сохранить беременность ради получения выплаты, а затем отказаться от ребенка». И хотя такие решения «зависят от множества факторов, включая личные, семейные и социальные обстоятельства, воспитание и жизненные ценности», он не исключил, что это возможно.

«[Данная] финансовая поддержка, направленная на создание условий, способствующих благополучию матери и ребенка, может невольно простимулировать безответственное поведение», — сказал Жорин.

20 марта глава Орловской области Андрей Клычков подписал указ о единовременной выплате в размере 100 тыс. рублей беременным жительницам региона. Документ вносит изменения в прошлогодний указ губернатора, согласно которому деньги были положены только студенткам техникумов, колледжей и вузов на очной форме обучения.

Теперь же на выплаты также смогут рассчитывать беременные девушки, которые проходят «обучение по очной форме в общеобразовательных организациях» в регионе. Мера рассчитана на 2025—2027 годы.

Эту меру раскритиковали в Госдуме. Например, глава думского комитета по защите семьи Нина Останина заявила «Газете.Ru» заявила, что нельзя поощрять школьниц рожать, назвав это непосильной ношей для них.

Телеведущий и актер Оскар Кучера сообщил изданию, что поощрение беременности в таком возрасте — «безумие».

«Я сейчас нахожусь в Краснодаре — позавтракать, что-нибудь перекусить, минимум там 700 руб. Это 100 раз позавтракать? Ну, что за бред?» — заявил он «Газете.Ru».

Коллега Останиной, замглавы комитета Госдумы по защите семьи Виталий Милонов назвал одобренные орловскими властями выплаты в 100 тыс. рублей для беременных школьниц глупостью.

«Должен быть комплекс мер, который позволит школьнице, если уж она забеременела, сохранить ребенка. Но выплаты деньгами за беременность — это, конечно, жуть», — сказал он.

Позднее ситуацию прокомментировал сам Клычков. Он уточнил, что есть приказ Минтруда России «Об утверждении методических рекомендаций по реализации мероприятий региональных программ по повышению рождаемости, подлежащих софинансированию из федерального бюджета». По его словам, более 40 регионов России одобрило рекомендованные министерством нормы.

При этом Клычков подчеркнул, что беременных школьниц у них в области нет.

«Что касается моего личного отношения к этой норме — надо иметь в виду, что молодые девушки в такой ситуации часто принимают спорные решения. И наша задача, раз уже это произошло, оказать им поддержку, помочь сохранить жизнь ребенка и здоровье матери», — добавил глава региона.

Клычков призвал расценивать его указ как «еще одну меру социальной поддержки для жителей региона в непростой жизненной ситуации, утвержденный на федеральном уровне, а не сомнительный инфоповод для громких заголовков».

18 марта 2025 года губернатор Ярославской области сообщил, что депутаты комитета областной Думы по социальной, демографической политике поддержали инициативу о выплатах в 100 тысяч рублей для «мам-студенток», обучающихся очно. По его словам, девушки смогут получить деньги «уже с 12 недель беременности, после постановки на учет».