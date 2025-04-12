В России предложили запретить телевизионное шоу «Беременна в 16», которое в 2024 году было переименовано в «Мама в 16». С такой инициативой выступила заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Юлия Лазуткина во время открытого диалога с главой Росмолодежи Григорием Гуровым. Трансляцию вел канал «Вместе.РФ».

Говоря о «нормализации подростковой беременности», Лазуткина упомянула передачу «Беременна в 16». Сенатор предложила «как минимум запретить эту программу».

«Мы понятно, что работаем все над демографической политикой, но все же надо иметь какие-то рамки. И физиологию никто не отменял, и беременная в 16, к сожалению, вряд ли родит и воспитает достойного гражданина», — сказала зампреда главы комитета Совфеда.

Ее поддержала глава комитета по соцполитике Елена Перминова: «Абсолютно правильно вы <…> поставили вопрос. <…> На Rutube я наткнулась. Это идет вот такая передача “Беременна в 16”».

Перминова призвала Гурова «немножечко подрегулировать эту тему и выстроить в нужном направлении». Глава Росмолодежи пообещал заняться этим вопросом.

Шоу «Беременна в 16» — аналог американского проекта 16 and Pregnant, который с 2009 по 2014 год выходил на телеканале MTV. Затем появилась украинская версия, а в 2019 году телеканал «Ю» начал выпускать российскую адаптацию. В описании к проекту указано, что его цель — «объяснить и показать подросткам, что ранняя беременность часто оборачивается большими проблемами, нежели прекрасным и радостным событием».

Обсуждая вопрос о подростковой беременности, Гуров подчеркнул, что вводимые в регионах выплаты для беременных школьниц не должны быть «стимуляционными мерами».

«У меня первый ребенок родился в 28 [лет], и то куча странностей была. Когда у детей появляются дети, ну это влечет какую-то, наверное, недолюбленность, когда тобой еще не занимаются. Собой надо заниматься, и кто бы тобой занимался», — считает Гуров.

По его словам, Росмолодежь уже провела беседу с коллегами из Минтруда, которые назвали такие меры социальной поддержки «вынужденными». «Если человек попал в сложную жизненную ситуацию, когда уже не доглядели и 16-летний ребенок собирается стать мамой, это вынужденная мера хоть какой-то поддержки», — подчеркнул Гуров.

В ряде регионов России введены единовременные выплаты для беременных школьниц и студенток очной формы обучения. Размер выплат составляет 100-150 тыс. рублей. Их предоставляют в Орловской, Кемеровской, Тверской, Калужской, Ленинградской, Ивановской, Томской областях и других российских регионах. Среди условий получения пособия — очное обучение в школе, колледже или вузе, постановка на учет по беременности в медицинской организации, определенный срок беременности, подача заявления до родов.

О шоу «Беременна в 16» также высказался депутат Госдумы Виталий Милонов. В разговоре с «Аргументами и Фактами» он заявил, что эта программа способствует формированию неправильных ценностей.

«Это на самом деле шоу, которое связано с крайне опасными и сомнительными темами. И, несмотря на это, оно продолжает существовать, а его создатели зарабатывают деньги на подобных сюжетах», — сказал Милонов и добавил, что шоу также оказывает влияние на взрослую аудиторию с отклоняющимися интересами.

В беседе с NEWS.ru он уточнил, что подросткам нельзя рассказывать об интимной жизни до 18 лет.

«Решить проблему подростковой беременности очень просто — не уделять внимание интимной жизни в этом возрасте. Нужно объяснить, что взрослая жизнь — после 18 лет, а до 18 занимайтесь другими делами — учитесь, совершенствуйтесь. А если мы втягиваем подростков во взрослую жизнь через такие вещи, то конца и края этому не будет, появятся шоу «Беременна в 14», а потом «Беременна в 12″», — убежден Милонов.

Поднять возрастную категорию шоу до 18+ предложила и сенатор и председатель Социал-демократического союза женщин России Ольга Епифанова. В беседе с «Газетой.ру» она указала, что минусами программы «Беременна в 16» является то, что она всегда заканчивается «на хорошей ноте», а после участницы «начинают себя слишком широко рекламировать в социальных сетях».

«И создается иллюзия, что беременность в 16 лет — дело легко решаемое и преодолимое. А ведь одна из особенностей данного шоу в том, что в нем зачастую участвуют девушки из неблагополучных семей», — пояснила Епифанова.

По ее мнению, такое шоу может травмировать молодых людей, поскольку «формирует надуманные представления о материнстве и воспитании детей, создает иллюзию легкости происходящего». Вместе с тем Епифанова высказалась против запрета шоу и подчеркнула, что «замалчивать проблему ранней беременности девочек нельзя».

Первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая заявила, что шоу необходимо проанализировать.

«Идеология ранней беременности, <…> еще и выходит на баннеры по всей стране. Едешь по главной магистрали города и видишь вдруг рекламный баннер с надписью “Беременна в 16”. Поэтому, конечно, <…> данным программам должны быть даны соответствующие заключения о том, насколько они могут быть у нас на телевидении», — пояснила Буцкая.

По ее мнению, пропаганда ранней беременности — это не те ориентиры, которые нужно давать детям. Кроме того, парламентарий отметила необходимость контролировать, чтобы полученные участницами деньги за съемки не были потрачены на покупку телефона, компьютера или «новой шубы» вместо ребенка.

В разговоре с РИА Новости парламентарий добавила, что не хотела бы видеть подобные программы на телевидении. Она считает, что ранняя беременность — кризис, при котором девочкам необходимо помогать, а не делать их «звездами ТВ и интернета».

Буцкая подчеркнула, что влияния шоу на выплаты нет, поскольку «как раз таки эти выплаты направлены на помощь беременным, в том числе шестнадцатилетним, оказавшимся в кризисной ситуации».