Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) добавила берлинское техно и еще пять традиций и обычаев в список нематериального культурного наследия Германии. Об этом сообщается в пресс-релизе немецкой комиссии ЮНЕСКО.

«Берлинская технокультура уже много лет олицетворяет такие ценности, как разнообразие, уважение и открытость миру. Будь то субкультура или традиционные ремесла — все это является частью культурного богатства нашей страны, что подчеркивается включением в список нематериального культурного наследия», ― отметила министр культуры Германии Клаудиа Рот.

Культура техно в Берлине ― не только особый музыкальный стиль, но и «живая альтернатива традиционной практике прослушивания музыки», говорится в каталоге нематериального культурного наследия Германии. Помимо музыки, технокультура включает в себя моду и танцевальные мероприятия ― рейвы.

«Из диджейской культуры <…> техно стало саундтреком к оптимистическому настрою после воссоединения [Западной и Восточной Германии]. Возникшие свободные пространства помогли основать техно- и клубную сцену, которая так ярко представлена в Берлине. Звук и саунд-продукция тесно связаны с городом и приобрели свой особый характер в контексте воссоединения Германии», ― пояснили в ЮНЕСКО.

Идею включить берлинскую технокультуру в список нематериального культурного наследия в 2011 году выдвинул математик и музыковед Ганс Кусто. В ноябре 2021 года организация Rave the Planet подала соответствующую заявку в ЮНЕСКО.

Организаторы рейвов, диджеи и любители музыки выражали опасение, что технокультура не выживет без включения ее в список. За последние десять лет в Берлине закрылось около ста клубов. Проблемы в отрасли усилились из-за пандемии коронавируса и роста цен на недвижимость.

Ожидается, что после решения ЮНЕСКО берлинские техноклубы смогут получить доступ к господдержке и финансированию, а также к дополнительной защите в соответствии с законами, сообщает Euronews.

Помимо берлинской технокультуры, в список нематериального культурного наследия Германии попали: