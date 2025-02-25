Турецкий футбольный клуб «Галатасарай» планирует инициировать уголовное дело против главного тренера «Фенербахче» Жозе Моуринью и подать на португальца жалобу в ФИФА и УЕФА из-за его расистских высказываний. Об этом сообщили сообщает пресс-служба «Галатасарая» в соцсети Х.

В понедельник, 24 февраля, «Галатасарай» и «Фенербахче» сыграли вничью со счетом 0:0 в матче 25-го тура Турецкой футбольной Суперлиги.

«С момента начала своей работы в Турции менеджер «Фенербахче» Жозе Моуриньо постоянно выступает с уничижительными заявлениями в адрес турецкого народа. Сегодня его высказывания вышли за рамки просто аморальных комментариев и переросли в однозначно бесчеловечную риторику», — говорится в заявлении клуба.

Представители «Галатасарая» не уточнили о каких именно словах Моуриньо идет речь. Они добавили, что будут внимательно следить за позицией «Фенербахче», «исповедующем «образцовые моральные ценности».

Как пишет Reuters, причиной могли стать слова Моуриньо об игроках на скамейке запасных, которые «прыгали как обезьяны», и что матч мог бы закончиться иначе, если бы его судил турок.

Пресс-служба «Фенербахче» в свою очередь отмечает, что слова, сказанные Моуриньо в конце матча, «полностью вырваны из контекста и намеренно искажены».

«Эти выражения, использованные Жозе Моуринью во время матча, чтобы описать чрезмерную реакцию технического комитета команды соперника на решения судьи, никак не могут быть связаны с расизмом», — подчеркнули в клубе.

В «Фенербахче» отметили, что они будут использовать законные права в отношении этой «неправомерной» клеветы.

«Попытка представить этот дискурс как расистский — абсолютно злонамеренный подход», — заключили в клубе.