У знаменитой ручной белки по кличке Пинат (Peanut — Арахис), которую власти штата Нью-Йорк забрали у местного жителя и усыпили, чтобы провести тест на бешенство, не обнаружилось признаков этого заболевания. Такой результат объявили на пресс-конференции чиновники округа Шеманг, пишет местное издание FingerLakes1.com.

Бешенства не было и у енота по кличке Фред, которого увезли вместе с Пинат и также подвергли эвтаназии по запросу Департамента охраны окружающей среды (Department of Environmental Conservation, DEC) штата Нью-Йорк.

Как объяснили чиновники, эвтаназия была нужна для того, чтобы «предотвратить потенциальную передачу бешенства после жалоб на незаконное владение животными». Они добавили, что распоряжение властей усыпить Пинат и Фреда соответствовало протоколу DEC, особенно на фоне заявлений о том, что белка якобы укусила одного из сотрудников, пришедших ее забрать.

В то же время газета The New York Times (NYT) отмечает, что, согласно обнародованной хронологии событий, чиновники рекомендовали округу усыпить белку еще за неделю до того, как ее забрали у хозяина Марка Лонго 30 октября.

Издание ссылается на письмо властям округа от Департамента здравоохранения штата, датированное 23 октября. В нем говорилось, что «диких животных нельзя содержать как домашних, и если произошел контакт, то необходимо проверить их на бешенство». Как утверждается в публикации, это письмо и обрекло Пинат и Фреда на эвтаназию, поскольку для теста на бешенство необходимо взять образцы мозга животных, а это «требует обезглавливания».

Хронология также показывает, что 29 октября, когда DEC запланировал обыски в доме Лонго, он уже координировал будущее усыпление с организацией Elmira Animal Control, пишет газета. Она делает вывод, что это противоречит словам чиновников о том, решение об эвтаназии приняли после укуса белки во время обысков.

Владелец животных Марк Лонго сказал, что не получал никакой информации от властей о результатах теста и узнал о них из СМИ. По словам мужчины, его не удивило, что питомцы не были заражены бешенством.

«Для меня это не такой уж большой шок, учитывая, что я прожил с Пинат семь с половиной лет, а с Фредом — пять месяцев. У меня не идет пена изо рта. Я знал, что результаты теста будут отрицательными», — цитирует его Associated Press.

Как сообщает FingerLakes1.com, произошедшее с питомцами Марка Лонго подтолкнуло к пересмотру законодательных мер. В частности, депутат законодательного собрания Нью-Йорка представил к рассмотрению «Закон Пинат», направленный на защиту животных из приютов.

Лонго является владельцем фермы-заповедника, которую он открыл в апреле 2023 года и назвал в честь Пинат. Там содержатся более 350 спасенных животных. Саму Пинат он подобрал еще осиротевшим бельчонком. Позднее прирученная белка прославилась в Instagram*, где хозяин завел ей страницу.

Пинат прожила в доме Лонго больше семи лет. Власти округа забрали ее после того, как получили четыре жалобы на то, что мужчина без разрешения содержит дома диких животных, уточняет NYT.