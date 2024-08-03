В ночь на 3 августа в Орле беспилотник врезался в многоэтажный жилой дом. Местные жители рассказали о нескольких взрывах. Телеграм-канал Mash пишет, что второй дрон ударил по другой жилой многоэтажке.

Издание “Орловские новости” сообщает, что дрон атаковал дома, стоящий на окраине города, в микрорайоне Болховский. Mash уточняет, что здание расположено на Яблоневой улице. По данным канала SHOT, повреждены квартиры на 12, 13 и 14 этажах, выбиты стекла.

«Было слышно два взрыва. Сначала один и минут через десять — второй», — приводят “Орловские новости” слова местной жительницы.

Об этом же рассказала RTVI женщина по имени Оксана. Она проснулась от громкого взрыва, вышла на балкон и увидела множество едущих машин: МЧС, полиции, кареты скорой помощи. Через 7-10 минут, по ее словам, раздался второй взрыв.

«Небо озарилось. До этого был звук самого беспилотника, как он летит», — рассказала женщина.

По ситуации на 2.00 мск о пострадавших и жертвах неизвестно.

«Друзья, сегодня с 12 часов ночи Орловская область подверглась массированной атаке вражеских БПЛА. Средствами РЭБ и силами ПВО уничтожено 3 БПЛА, 2 БПЛА попали в жилой дом в микрорайоне Болховский. На месте происшествия работают оперативные службы, возгорание локализовано, пострадавших нет», — написал в Телеграм губернатор Орловской области Андрей Клычков.

Mash пишет, что перед взрывом жители деревни Жилина слышали шум, но решили, что это рев мотора автомобиля. По данным телеграм-канала, многоэтажный дом в деревне стад второй мишенью ночного налета беспилотников.

Журналистка Ксения Собчак написала в своем канале, что в МЧС Орловской области ее корреспонденту ответили: «Идите в безопасное место. Скорее».

Также в ночь на 3 августа губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что три беспилотника были уничтожены средствами ПВО. Пострадавших, по словам главы региона, нет.