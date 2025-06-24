В ночь на 24 июня беспилотник попал в жилой дом в подмосковном Красногорске, загорелась квартира, сообщил в телеграм-канале губернатор Московской области Андрей Воробьев. По его словам, пострадал 34-летний мужчина и беременная женщина.

«Этой ночью беспилотник попал в жилой дом в Красногорске на улице Народного ополчения — загорелась квартира на 17-м этаже. Пожарные быстро потушили огонь на площади 20 квадратных метров», — сказано в сообщении главы региона.

По словам Воробьева, из здания эвакуировали около 100 жителей, включая 30 детей. Все вышли самостоятельно

В результате ЧП осколочные ранения руки и ноги получил 34-летний мужчина, сейчас он в больнице, жизни ничего не угрожает. Кроме того, с острой реакцией на стресс была госпитализирована беременная женщина на 29-й неделе.

Воробьев пообещал, что региональные власти сделают все необходимое для восстановления сгоревшей квартиры.

Он также отметил, что ранее дрона были сбиты над Волоколамским и Можайским городскими округами, там никто не пострадал.

SHOT отмечает, что на месте продолжают работать специалисты, жителей дома обратно в подъезд пока не пускают в целях безопасности.

«На кадрах видно обугленный фасад здания, оцепленную территорию падения обломков БПЛА, а также автомобили экстренных служб», — пишет канал.

Мэр Москвы Сергей Собянин также сообщал, что в ночь на 24 июня были сбиты два дрона, летевших на столицу.

«На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — говорится в сообщении главы города.

Также работу приостанавливали аэропорты Внуково и Шереметьево временно перестали принимать и отправлять самолеты. В 03:21 представитель Росавиации Артем Кореняко уточнил, что аэропорты возобновили рейсы. На запасные аэродромы за это время были перенаправлены восемь самолетов, отметил он.