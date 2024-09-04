Рабочая группа российского проекта «Слово года» составила список из 50 слов, которые, по мнению экспертов, наиболее полно отражают настроения в обществе и тенденции жизни в 2024 году. Топ-50 слов опубликовала пресс-служба «Эксмо-АСТ».

В лонг-лист претендентов попали слова, связанные с политической жизнью России, интересами общества, главными культурными тенденциями, а также с популярными в интернете шутками.

Так, в топ-50 попали: «беспилотник», «иноагент», «мобилизация», «кибератака», «коллаборация», «СВО», «инфобизнес», а также «слова-мемы»: «скуф», «альтушка» и «тапать».

Кроме того, на звание «Слова года» 2024 года претендуют понятия, связанные с традициями и ценностями страны, а также слова, давно существующие в русском языке. В частности, в списке значатся «космос», «любовь», «мир», «ожидание», «победа», «правда», «сказка», «справедливость», «семья» и «труд». Также на «Слово года» номинировали такие имена собственные, как «Пушкин» и «Суздаль».

Организаторами проекта «Слово года» являются импринт «Лингва» — подразделение издательства «АСТ нонфикшн», а также издательство «Мир и Образование» и филологический проект «Скворцовские чтения». Миссией проекта они называют «популяризацию словарей и содействие сохранению и развитию русского языка».

В рабочую группу проекта вошли эксперты в области филологии, гуманитарных наук и представители медиа. Среди них: художественный руководитель Московского театра мюзикла Михаил Швыдкой, писатель и ректор Литературного института имени А. М. Горького Алексей Варламов, заведующий кафедрой мировой литературы и культуры МГИМО и ведущий программы «Умницы и умники» Юрий Вяземский, литературный критик и преподаватель Наталья Ломыкина и другие. Каждый из них предложил в качестве претендентов на звание «Слова года» от одного до четырех слов и словосочетаний.

По словам организаторов, при отборе слов рабочая группа ориентировалась на их актуальность, популярность и влияние на общество.

Следующим этапом выбора главного слова 2024 года будет объявление топ-10 слов из представленных в лонг-листе. По словам организаторов, это произойдет до конца осени. После этого начнется этап народного голосования, которое и поможет определить «Слово года — 2024».

В 2023 году словом года стала «нейросеть».