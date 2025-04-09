В ночь на 9 апреля дрон самолетного типа упал на бельевые веревки у жилого дома в Аксае в Ростовской области, жителей 48 квартир эвакуировали, сообщил в телеграм-канале врио губернатора региона Юрий Слюсарь.

«В Аксае в многоквартирном жилом доме по ул. Платова, 74 на бельевых веревках обнаружен упавший БПЛА самолетного типа. Пострадавших среди людей и разрушений конструкций дома нет», — написал он.

При этом врио главы региона отметил, что из-за угрозы возможной детонации проведена эвакуация жильцов. На данный момент эвакуированы все проживающие в 48 квартирах дома.

«Пункт временного размещения развернут для них на базе дома культуры «Молодежный». Работают экстренные службы», — пояснил Слюсарь.

Он также добавил, что действия по оказанию помощи курирует выехавший на место глава администрации района Константин Сергеевич Доморовский.

Ранее врио губернатора Ростовской области сообщал, что с вечера 8 апреля над регионом были уничтожены дроны в Новошахтинске, Донецке, Зернограде, Таганроге, Каменском, Неклиновский, Чертковском, Тарасовском и Миллеровском районах.

«Из-за падения обломков повреждена кровля в доме и гараже в Зернограде по улице Лазо, а также крыша дома в Донецке по улице Яблоневая. На место выехали дежурные службы. По оперативным данным, пострадавших среди людей нет. Информация уточняется», — написал он в телеграм-канале.

Слюсарь предупредил, что атака беспилотников на Ростовскую область продолжается, а также призвал сохранять осторожность и держаться подальше от окон.

«Напоминаю, при обнаружении упавшего БПЛА или его фрагментов не подходите к обломкам и не трогайте их, сообщите о месте падения БПЛА или его обломков по телефону 112», — добавил он.