Массовая атака украинских беспилотников, летевших на Москву, отражена в ночь на воскресенье, 26 ноября, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. В Минобороны заявили об уничтожении не менее 20 БПЛА над Московской, Тульской, Калужской и Брянской областями. В Туле беспилотник врезался в фасад многоэтажки, один человек получил легкое ранение.

«Сегодня ночью предпринята попытка массовой атаки беспилотников. На данный момент силами ПВО сбиты БПЛА в районе Наро-Фоминска и Одинцовском городском округе, летевшие на Москву. Также ПВО удалось перехватить и уничтожить несколько БПЛА в Брянской, Тульской и Калужской областях», — написал Собянин рано утром в своем телеграм-канале.

Он добавил, что, по предварительным данным, пострадавших и серьезных разрушений нет. Позже Собянин сообщил, что «еще один беспилотник, пытавшийся осуществить атаку на Москву, сбит сегодня ночью силами ПВО в городском округе Подольск».

В другом сообщении мэра Москвы говорится, что силы ПВО пресекли еще одну попытку пролета беспилотника к столице — в Раменском городском округе. По словам Собянина, разрушений и пострадавших после падения обломков, предварительно, нет.

В Минобороны России заявили, что ночью «дежурными средствами ПВО уничтожены 11 БПЛА над территорией Московской, Тульской, Калужской и Брянской областей». В утреннее время над территориями этих же областей средствами ПВО были уничтожены еще 9 беспилотников, говорится в более позднем сообщении ведомства.

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин заявил, что в Туле один беспилотник врезался в многоквартирный жилой дом.

«В ночь на 26 ноября над территорией Тульской области была пресечена атака двух беспилотных летательных аппаратов. Оба были сбиты средствами ПВО Министерства обороны РФ. Один из них, потеряв управление, врезался в многоквартирный жилой дом в Туле», — цитирует Дюмина пресс-служба правительства Тульской области.

По словам главы региона, было повреждено остекление трех квартир, а один из жильцов получил легкое резаное ранение осколком стекла, но в целом серьезных разрушений беспилотник не причинил.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев отчитался о трех повреждениях строений после попытки атаки беспилотников, которые были перехвачены силами ПВО.

«Сегодня ночью 5 БПЛА были перехвачены силами ПВО Министерства обороны над четырьмя муниципалитетами Московской области: в Наро-Фоминском, Одинцовском, Раменском и Подольском городских округах. В трех случаях есть повреждения строений на земле, к счастью, погибших и пострадавших нет», — написал глава Подмосковья в своем телеграм-канале.

Атака БПЛА была подавлена и в Смоленской области, сообщил глава региона Василий Анохин.

«Сегодня утром силами ПВО и РЭБ Министерства обороны РФ в Смоленском районе была подавлена атака БПЛА самолетного типа. По предварительным данным, пострадавших нет. На месте работают оперативные службы», — написал Анохин в своем телеграм-канале.

Глава Брянской области Александр Богомаз сообщил, что ПВО уничтожила над Карачевским и Брянским районами два беспилотных летательных аппарата самолетного типа, пострадавших и разрушений нет. Схожее заявление сделал губернатор Калужской области Владислав Шапша: по его словам, над Дзержинским и Жуковским районами были сбиты украинские беспилотники, обошлось без разрушений.

Глава ДНР Денис Пушилин сообщил о массированном ударе по энергетической системе региона, из-за которого некоторые районы республики оказались обесточены.

«Не подают тепло ряд котельных, работают аварийные бригады. Правительству поручено вести работу в штабном режиме. Ситуация непростая, но к этому времени энергетики уже восстановили электроснабжение в ряде населенных пунктов, работы продолжаются», — заверил он.

Украинские власти также сообщают об атаках беспилотников по территории Украины. В частности, мэр Киева Виталий Кличко рассказал в своем телеграм-канале, что в ночь на субботу, 25 ноября, произошла «самая массированная» атака дронов на украинскую столицу. По его словам, воздушная тревога в Киеве продолжалась тогда шесть часов.