В селах Подо-Калиновка и Абрикосовка в Херсонской области убиты семь человек, по подозрению в совершении преступления задержали двух человек, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.

По словам собеседника агентства, среди погибших глава Абрикосовки, хозяйка одного из домов, трое местных жителей и, предположительно, двое силовиков, которые стали жертвами беспорядочной стрельбы.

Источник сообщил, что подозреваемые хотели поселиться в Абрикосовке, однако глава поселка ответила отказом, после чего ее убили. Кроме того, предполагаемые злоумышленники сожгли два дома и попытались поджечь еще один.

Baza писал, что тела жертв начали находить в Подо-Калиновке утром 24 апреля. По данным телеграм-канала, первой нашли женщину, которая погибла от огнестрельных ранений. После этого замглавы ВГА Алешкинского района сообщил в полицию, что обнаружил еще два тела: обгоревших и обезображенных мужчину и женщину.

По подозрению в убийстве были задержаны два военнослужащих Александр Осипов и Александр Кайгородцев, сообщили источники РБК. По данным собеседника, у них изъяли гильзы калибра 5,45 мм, скобу от гранаты, кольцо от гранаты, пулю, фрагмент пули.

Источник издания отметил, что Кайгородцева в 2005 году признали виновным в умышленном убийстве (ч. 1 ст. 105 Уголовного кодекса) и незаконном обороте наркотиков в крупном размере (ч. 2 ст. 228 УК), 2021-м он был осужден за кражу (ч. 2 ст. 158 УК).

«Ъ» пишет, что теперь в случае, если вина Кайгородцева в тройном убийстве будет доказана, ему грозит пожизненный срок. Также, по данным издания, задержанные служили в 144-й мотострелковой бригаде. Источник РИА Новости в силовых структурах эту информацию опроверг.