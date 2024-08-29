Тайфун «Шаньшань» вышел на побережье префектуры Кагосима на японском острове Кюсю, сообщает The Japan Times. По словам генерального секретаря кабинета министров Японии Ёсимаса Хаяси, в результате схода оползня в префектуре Айти как минимум три человека погибли и один числится пропавшим без вести.

NHK пишет, что на острове Кюсю в результате непогоды пострадали 54 человека.

На сушу тайфун вышел в районе города Сацумасэндай 29 августа около 8:00 по местному времеи (2:00 мск). По информации метеорологов, тайфун продвигается со скоростью 15 км в час. Максимальная устойчивость ветра достигала 144 км в час, а порывы ветра доходили до 216 км в час.

В связи с непогодой японские авиаперевозчики отменяют рейсы, закрываются автомагистрали. О возможных отменах движения также предупредили железнодорожные компании страны.

По данным энергетической компании Kyushu Electric, из-за тайфуна около 255 тыс. домов в семи префектурах Кюсю остались без электроснабжения. Около 220 тыс. из них расположены в городе Кагосима, 16 тыс. — в Миядзаки.

The Japan Times также предупредило, что в районах юго-западной Японии, где ожидается самый сильный штормовой ветер, некоторые дома могут обрушиться.

В некоторых частях префектур острова, в том числе в городе Миядзаки, была объявлена эвакуация. Там проживает около 400 тыс. человек.

Министр по борьбе со стихийными бедствиями Японии Есифуми Мацумура предупредил, что «Шаньшань» может вызвать «беспрецедентные» уровни сильного ветра, высокие волны, штормовые приливы и проливные дожди.