Украинские СМИ 26 февраля опубликовали, как утверждается, «финальный» текст соглашения о полезных ископаемых, которое Украина и США должны подписать в ближайшее время. Официально подлинность текста не подтверждена. «Страна.ua», опубликовавшая текст наряду с другими изданиями, отмечает, что в нем нет гарантий безопасности для Киева, а текст «выписан неконкретно и общими фразами». Подробности — в материале RTVI.

Соглашение устанавливает правила и условия инвестиционного фонда восстановления Украины, следует из публикаций «Европейской правды», ТСН и других СМИ. Предполагаемый договор состоит из 11 пунктов. Ожидается, что с американской стороны его должен подписать министр финансов Скотт Бессент, с украинской — министр экономики Юлия Свириденко.

Согласно тексту, правительства США и Украины будут управлять фондом совместно. Участники сделки договариваются не продавать, не передавать и не отчуждать прямо или косвенно какую-либо часть своей доли в фонде без предварительного письменного согласия другой стороны.

Правительство Украины будет вносить в фонд 50% поступлений от будущей монетизации «всех соответствующих природно-ресурсных активов», имеющихся в госсобственности страны, независимо от того, находятся ли они в прямом или косвенном владении государства.

Речь идет о месторождениях полезных ископаемых, углеводородов, нефти, природного газа и «другой инфраструктуре», включая терминалы сжиженного природного газа и порты. Подчеркивается, что договор затрагивает только будущие источники поступлений в фонд, а не текущие доходы от разработки недр.

«Максимальный процент владения собственным капиталом и финансовыми интересами фонда, принадлежащей правительству США, а также полномочия представителей США по принятию решений будут в пределах, разрешенных действующим законодательством США», — говорится в проекте договора.

Взносы в фонд будут реинвестироваться, по крайней мере, раз в год, за вычетом расходов, «с целью содействия безопасности, защите и процветанию Украины». Предпоследний пункт соглашения гласит, что правительство США «поддерживает усилия Украины получить гарантии безопасности, необходимые для создания продолжительного мира».

Сразу после подписания этого документа Киев и Вашингтон намерены согласовать договор, в котором будут изложены более подробные условия деятельности фонда и управления им. Оба документа, как утверждается, «составят неотъемлемые элементы архитектуры двусторонних и многосторонних соглашений, а также конкретные шаги по установлению длительного мира» и укреплению «экономически безопасной устойчивости».

Трамп: новых гарантий безопасности для Украины не будет

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил 26 февраля, что Киев и Вашингтон завершили работу над предварительным договором, который предусматривает создание инвестиционного фонда для восстановления Украины. По его словам, соглашение «напрямую привязано к гарантиям безопасности» для страны.

«То есть это соглашение носит предварительный характер перед тем, как мы начнем очень конкретно, с привлечением уже международных юристов, глубоко прорабатывать соглашение о создании этого фонда», — пояснил Шмыгаль (цитата по УНИАН).

Позже он сообщил, что правительство Украины согласовало подписание документа, и выделил в нем шесть ключевых пунктов:

Инвестиционный фонд будет совместной собственностью Украины и США и будет совместно управляться правительствами обеих стран.

Украинские недра и ресурсы «остаются украинскими», они не будут переданы в собственность ни США, ни другим странам.

Украина будет вносить в фонд 50% будущих поступлений от своих природно-ресурсных активов.

США будут делать взносы в фонд в виде средств, финансовых инструментов и других активов, критически важных для восстановления Украины.

Собранные фондом средства будут инвестироваться «исключительно в проекты восстановления Украины».

В соглашении учтены обязательства Украины в рамках евроинтеграции.

По словам Шмыгаля, документ должен быть подписан после договоренностей президентов Украины и США о гарантиях безопасности и в присутствии глав государств. Затем начнется работа над имплементацией договоренностей по гарантиям безопасности и над разработкой конкретного соглашения о создании фонда восстановления Украины, сообщил Шмыгаль.

Зеленский назвал нынешнее соглашение между Украиной и США рамочным и подчеркнул, что в нем нет положений о «долге» Киева перед Вашингтоном. При этом Зеленский отметил, что еще не видел конечного варианта проекта соглашения.

«По соглашению — конечный вариант оценивают очень неплохо наши чиновники. <…> Главное для меня было, что мы не являемся должниками. И, несмотря на то, что где-то звучит в медиа, в соглашении нет ни $500 млрд долга, ни $350, ни $100 млрд. Потому что это было бы несправедливо, я считаю, по отношению к нам», — цитирует президента «Интерфакс-Украина».

Зеленский добавил, что не согласится на возвращение «даже $1» или 10 центов, если они будут значиться как долг перед США. Президент Украины предположил, что тем самым Вашингтон создаст прецедент и откроет «ящик Пандоры», поскольку его примеру захотят последовать и другие страны, помогавшие Киеву.

«Если будет хоть один $1, то все страны, которые нам помогали, должны подойти к нам и сказать, что тоже хотят вкладывать в фонд, хотят рассчитывать на часть этого фонда. Это прецедент и “ящик Пандоры”. Я не пойду на это. Я не пойду и на 10 центов возврата долга по этому соглашению», — сказал Зеленский (цитата по украинскому «5 каналу»).

Президент США Дональд Трамп вечером в среду сообщил, что соглашение по недрам планируется подписать 28 февраля во время визита президента Украины в Вашингтон. При этом Трамп заявил, что не собирается предоставлять Киеву гарантии безопасности «сверх того, что есть». По мнению американского лидера, этим должна заниматься Европа ― «ближайший сосед» Украины. Благодаря сделке по полезным ископаемым США рассчитывают получить $350 млрд и заработать еще больше в будущем, добавил Трамп.