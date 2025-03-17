Министерство юстиции США «без лишнего шума» уведомило европейских чиновников о выходе из международной группы ICPA, ведущей расследования для привлечения России и «ее союзников» к ответственности за действия на Украине. Об этом пишет газета The New York Times (NYT) со ссылкой на источники. Среди «союзников» упоминаются Беларусь, КНДР и Иран.

«Министерство юстиции США без лишнего шума проинформировало европейских чиновников о том, что Соединенные Штаты выходят из группы», — говорится в материале.

Предполагается, что официальное объявление об этом решении будет сделано 17 марта, когда члены головной организации — Европейского агентства по сотрудничеству органов юстиции (Евроюст) — получат электронное письмо с соответствующим уведомлением.

NYT подчеркивает, что США были единственной страной за пределами Европы, которая сотрудничала с этой следственной группой. По словам анонимных источников газеты, администрация президента США Дональда Трампа не привела никаких новых причин для выхода из следственной группы, кроме ранее данного объяснения о «необходимости перераспределения ресурсов».

В феврале 2023 года глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о создании «международного центра преследования за преступление агрессии на Украине» (ICPA). В июле того же года этот центр начал работу в Гааге.