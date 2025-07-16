318-й военный следственный отдел возбудил уголовное дело по факту гибели 19-летнего срочника Данилы Миняйло на Сахалине. Об этом сообщили РБК в правительстве Сахалинской области.

Брат погибшего ранее обратился к главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину и в аппарат президента с просьбой о расследовании.

В правительстве уточнили, что дело завели по ч. 2 ст. 293 Уголовного кодекса России (халатность, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью или смерть человека). Максимальная санкция по этой статье — лишение свободы на срок до 5 лет.

Проверку также организовала 318-я военная прокуратура гарнизона.

В правительстве подчеркнули, что не получали обращений от родственников погибшего, и выразили готовность оказать им необходимые и положенные меры поддержки.

По данным «Осторожно, новости», Миняйло скончался 7 июля в военной части на Сахалине. Близкие срочника сообщили, что его призвали в армию 3 июля. Юношу сочли полностью годным, хотя кардиолог не рекомендовал физические нагрузки, отмечает телеграм-канал.

Собеседники «Осторожно, новости» сообщили, что изначально срочник был отправлен в часть 22459, после перевели в 21527 СРМП Охотское на Сахалине. Он только начинал проходить курс молодого бойца.

7 июля солдата доставили в 441-й военный госпиталь в Южно-Сахалинске с диагнозом «тепловой удар IV степени, асфиксическая форма, обезвоживание III степени». Миняйло впал в кому и скончался в тот же день.

Близкие срочника отметили, что он не имел серьезных заболеваний, но не был подготовлен к таким условиям. Сослуживцы Данилы рассказали, что в течение нескольких дней срочников «гоняли без отдыха на физподготовке при температуре +35 °C, не давая воды».

«Осторожно, новости» пишет, что командование не смогло объяснить родственникам причину смерти солдата. По словам руководства, произошла «случайность», отмечает телеграм-канал.