Одиннадцатилетний мальчик признался в убийстве бывшего мэра небольшого американского города Минден (штат Луизиана) Джо Корнелиуса и его дочери Кейши Майлз, сообщил телеканал NBC News со ссылкой на полицию.

По сообщению канала, тела 82-летнего Корнелиуса и 31-летней Майлз были найдены утром воскресенья, 1 сентября, с многочисленными пулевыми ранениями. Начальник полиции Миндена Джаред Макайвер сообщил, что были использованы сразу два пистолета.

По словам Макайвера, подросток, который признался в убийстве, приходится Корнелиусу родственником. Подробностей полиция не может сообщить из-за малолетнего возраста преступника.

Во время стрельбы в доме находился также шестилетний ребенок, который не пострадал. Старший ребенок изначально приводил другую версию событий, но к вечеру признался, что стрельбу открыл именно он.

В полиции отметили, что во время допроса ребенок не подавал признаков раскаяния. Уточняется, что мальчик давал признательные показания в присутствии своей бабушки, которая приходится убитой 31-летней Майлз матерью.

«То, что я бы назвал раскаянием — грусть, печаль, сожаления, слезы — ничего из этого не было», — сказал Макайвер.

Отвечая на вопрос о том, как ребенок получил доступ к оружию, Макайвер заявил, что полиция пока не может разглашать эту информацию.

Мальчик задержан по двум пунктам обвинения в убийстве первой степени, мотивы преступника пока не установлены. По сообщению телеканала KSLA, соседи рассказали, что перед убийством между Корнелиусом и ребенком возникла ссора из-за списания средств с кредитной карты за видеоигры.