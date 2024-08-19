Французского актера Алена Делона похоронят, согласно его завещанию, на территории его поместья в коммуне Души, где также покоятся 35 его собак. Об этом сообщил телеканал BFMTV.

Похороны состоятся в середине недели в часовне, расположенной у дома. Мероприятие планируется в условиях «строгой конфиденциальности», поскольку в завещании артиста указано, что он не хотел публичности этого процесса, отметил телеканал.

По информации BFMTV, публичная церемония прощания с Делоном все же состоится, но позже. На нее смогут прийти коллеги актера и поклонники, которым, как он сам признавался при жизни, «всем обязан».

Поместье в души Делон приобрел еще в 1971 году, передает телеканал. С июля 2023 года это место стало его «любимым домом и убежищем».

При жизни Ален Делон выступал активным защитником прав животных. За всю жизнь у него было более 50 собак.

В интервью Paris Match в 2018 году Ален Делон говорил, что его последнюю собаку Лубо могут усыпить, если актер умрет раньше пса, чтобы похоронить их вместе.

По словам артиста, он бы не хотел, чтобы его собака страдала и скучала по нему на его могиле.

Тем не менее уже после сообщений о смерти Делона его дочь Анушка опубликовала новую фотографию овчарки Лубо.

Ален Делон умер в воскресенье, 18 августа, у себя дома в Души в окружении семьи. Актеру было 88 лет.