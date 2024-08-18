Умер французский актер Ален Делон, ему было 88 лет. Об этом в воскресенье, 18 августа, сообщает BFM со ссылкой на агентство AFP, которое опубликовало заявление трех детей Делона.

«Алан-Фабьен, Анушка, Энтони, а также [собака] Лубо с огромной печалью сообщают об уходе своего отца. Он мирно скончался в своем доме в Души, в окружении трех своих детей и своей семьи», — говорится в заявлении.

Причина смерти и ее обстоятельства не уточняются. Дата и место прощания и похорон также не указаны в заявлении.

Делон объявил о завершении актерской карьеры в 2017 году. В 2019 году он перенес инсульт. В последние годы актер боролся с раком, а также страдал нарушениями нервной деятельности.

После перенесенного инсульта Делон заявил швейцарскому изданию L’Illustre, что он не против сделать эвтаназию. В марте 2022 года сын актера Энтони Делон сообщил, что будет сопровождать отца, если тот решится на этот шаг.

В январе 2024 года суд ограничил дееспособность Делона и установил над ним надзор. Согласно постановлению, актер мог выполнять только повседневные дела, но более сложные задачи, такие как, например, продажа недвижимости, ему были недоступны.

В апреле суд поместил Делона под режим усиленной опеки. В соответствии с этим решением опекун, имя которого не раскрывается, имеет право распоряжаться доходами и имуществом актера.

Различные ограничения для Делона вводились на фоне череды скандалов в семье актера. Газета Le Parisien в январе опубликовала данные о расследовании жалобы, которую дети артиста подали против его спутницы Хироми Роллен, обвинив ее в жестоком обращении с отцом. По данным издания, летом 2023 года Делона опрашивали двое сотрудников следственного отдела полиции Орлеана и он показался им «физически ослабленным и неспособным строить предложения». Le Parisien утверждает, что после этого актер якобы пожаловался терапевту, который осматривал его на дому по поручению следователя: «Я хочу умереть, жизнь окончена».

Новость дополняется