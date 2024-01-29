88-летний французский актер Ален Делон, с 2019 года страдающий нарушениями нервной деятельности и физическим истощением после двойного инсульта, взят под судебную защиту, передает телеканал BFM TV.

Этот статус предполагает, что важные решения — о крупных расходах, продаже недвижимости, передаче собственности и тому подобные — за Делона будет принимать определенное судом третье лицо. Тому же «стороннему агенту» поручено помогать актеру в обеспечении медицинского наблюдения и выборе врачей.

«Это позволит третьей стороне помочь г-ну Алену Делону в его медицинском наблюдении. Судья счел необходимым исключить детей Делона из управления медицинским наблюдением их отца», — подчеркнул адвокат Хироми Роллен — 66-летней японки, которая долгое время была сиделкой актера, но с некоторых пор начала называть себя его «спутницей».

«Есть основания приветствовать это решение», — прокомментировал новость из суда мэтр Франк Бертон, адвокат дочери актера Анушки Делон.

«Если это поможет прояснить ситуацию и помешать адвокатам говорить о болезни моего отца, даже не ознакомившись с материалами дела, это хорошо. Этот медицинский спор закончится раз и навсегда», — заявил сын Алена Делона Энтони.

Несколько дней назад газета Le Parisien опубликовала данные о расследовании жалобы, которую дети актера подали против Хироми Роллен, обвинив ее в жестоком обращении с их отцом. По данным издания, летом 2023 года Делона опрашивали двое сотрудников следственного отдела полиции Орлеана и он показался им «физически ослабленным и неспособным строить предложения». Le Parisien утверждает, что после этого актер якобы пожаловался терапевту, который осматривал его на дому по поручению следователя: «Я хочу умереть, жизнь окончена».

На вопрос о роли Хироми Роллен в его жизни Делон тогда отвечал полицейским в присутствии дочери. Он якобы заявил, что они с Роллен «встретились тридцать лет назад, потом были взлеты и падения» и что вначале она была его компаньонкой, а потом «стала более близкой». По итогам проверки жалоба детей актера на его сиделку была отклонена, но они все равно уволили женщину.

Дочь и сыновья Делона утверждали, что Роллен «морально притесняла» их отца, «присваивала его корреспонденцию» и жестоко с ним обращалась, проявляя «унизительное и агрессивное отношение». По их словам, сиделка перехватывала письма и принимала звонки, адресованные актеру, действуя «ради собственной выгоды».

Роллен подала ответную жалобу на наследников Делона, обвинив их в применении насилия при ее выселении из дома актера в Души 5 июля 2023 года. Эту жалобу, как пишет Le Parisien со ссылкой на прокуратуру, отклонили после просмотра записей с установленных в поместье видеокамер.

Между самими наследниками Алена Делона тоже нет единства. Его дочь Анушка настаивает на том, чтобы перевезти отца в Швейцарию, где он, по ее словам, мог бы получить более качественную медицинскую помощь и осуществить свое желание об эвтаназии. Ее братья Энтони и Алан-Фабиан подозревают, что Анушка планирует махинации с наследством, на которое в Швейцарии облагается гораздо менее внушительным налогом.

Сыновья актера убеждены, что он должен умереть там, где якобы всегда хотел — в своем поместье Души. В ходе семейных скандалов Алан-Фабиан выложил в соцсети запись телефонного разговора Алена Делона с Анушкой, которая кричала на отца, называла его «старым дураком» и угрожала, что из-за него сиделка «опозорит и ограбит» семью.

Стоимость имущества, которую актер передаст в наследство дочери и сыновьям, не разглашается. Французские СМИ высказывают различные гипотезы об этом, сходясь на том, что многие ценные активы Делон давно продал. В большом обзоре внутрисемейных отношений Делонов газета La Liberation предположила, что «речь идет скорее о десятках, чем о сотнях миллионов евро».