В России необходимо создать единую систему государственных грантов и фондов поддержки для блогеров. Об этом заявила депутат Госдумы Яна Лантратова на заседании рабочей группы по вопросам совершенствования законодательства в сфере информационного бизнеса и блогосферы, передает корреспондент RTVI.

«Нам нужно создать единую систему государственных грантов и фондов поддержки для тех блогеров, которые выполняют задачи, важные для российского общества», — сказала Лантратова.

Как следует из документов к заседанию, имеющихся в распоряжении RTVI, перечень «тем, которые являются социально значимыми и требуют дополнительной государственной поддержки», включает: путешествия по России, освещение семейных ценностей, патриотическое воспитание, научное просвещение и так далее.

Кроме того, рабочая группа предлагает «учреждение премии значимого блогера, осветившего какую-либо социальную проблему, много лет добросовестно занимающегося своей деятельностью и так далее», говорится в материалах.

«Признаем честно, сегодня блогеры — одни из самых популярных людей страны, и многие из них освещают очень острые социальные проблемы. Кстати говоря, многие телеведущие, но они же, получается, тоже блогеры, и они освещают многие социальные проблемы. Таких людей нужно и продвигать, поэтому я предлагаю на государственном уровне учредить специальную премию для блогеров, которые много лет добросовестно производят важный для людей контент», — отметила на заседании Лантратова.

Рабочая группа также подготовила пакет законопроектов, регулирующих блогосферу. Поправки в ближайшее время планируется внести в Госдуму.

Прежде всего, предлагается дать определение, кто такие блогеры. Сейчас идут дискуссии, с какого размера аудитории человек может считаться блогером. «Коллеги из Роскомнадзора считают, что это 1 тыс. человек в сутки. Некоторые депутаты говорят, что это должно быть от 3 тыс. человек в сутки», — пояснила Лантратова.

В имеющемся у RTVI проекте закона предлагается закрепить, что блогер имеет аудиторию, которая «в течение суток составляет более тысячи пользователей» в интернете. Одновременно блогеров обяжут соблюдать законодательство и, например, не только не допускать на своих ресурсах призывов к терроризму, экстремизму, а также нецензурную брань, но и «соблюдать запреты и ограничения, предусмотренными законодательством РФ о референдуме и законодательстве РФ о выборах».

Еще один законопроект направлен на создание ОКВЭД для блогеров — «Деятельность по предоставлению информационно-консультационных услуг с использованием сети «Интернет»». Такое решение «позволит создать механизм регулирования данной экономической отрасли, а также будет способствовать юридической легализации предпринимателей в информационной сфере», говорится в материалах к заседанию рабочей группы.

Ряд поправок касается разграничения информационно-консультационных услуг и образовательных услуг.

«С принятием закона мы юридически разведем образование и информационные услуги. Образованием будут заниматься профессионалы, получившие соответствующую лицензию, имеющие соответствующий диплом об образовании, потому что это ненормально, когда люди ведут какие-то курсы, например по психологии, и психологами на самом деле не являются, никаких дипломов не имеют, ведут целые курсы, как торговать на фондовых рынках, не имея не только ни экономического образования, не имея ни бизнеса, никаких практик просто преподают и продают», — сообщила Лантратова.

Одновременно рабочая группа Госдумы разработал законопроект, обязывающий индивидуальных предпринимателей (ИП) получать лицензии на образовательные услуги. В документах к заседанию отмечается, что наиболее распространенный вид таких услуг на рынке — подготовка к ЕГЭ и ОГЭ, однако у многих преподавателей даже нет дипломов, поэтому помогают ученикам они некачественно.

«Сейчас всю деятельность инфобизнеса при желании можно подвести под образовательные услуги. А ведь ИП в сфере образования имеет право работать по льготному налоговому режиму, патенту. И это популярная схема ухода сейчас от налогов, которой активно пользуются недобросовестные предприниматели — под видом образовательных услуг они реализуют разнообразные информационные продукты», — пояснила Лантратова.

Участники заседания также предложили запретить блогерам называть свой продукт, информационные услуги, например, «институтом», «школой», если они не оказывают образовательные услуги и не имеют лицензии в этой сфере. По словам Лантратовой, такой законопроект также будет внесен в Госдуму.

Представитель Роспотребнадзора Наталья Павлюченко в ходе заседания особо обратила внимание на то, что, как следует из поправок, информационно консультационные услуги оказываются на возмездной основе, за деньги, а значит, «блогеры должны понимать, что они будут обязаны соблюдать обязательные требования в области защиты прав потребителей».

«Это и требования к порядку доведения необходимой полной достоверной информации до потребителей. То есть блогер будет обязан доводить, кто он, что он, где он зарегистрирован, каким образом он будет принимать претензии от потребителей, должен будет доводить информацию не только о себе, но и о той услуге, которую он продает гражданам за деньги, в том числе не должен допускать совершение недобросовестных практик», — отметила Павлюченко в ходе заседания.

Кроме того, в числе предложений рабочей группы — «создание реестра физических лиц и организаций, недобросовестно осуществляющих блогерскую деятельность при участии Роскомнадзора и саморегулироемой организации». Аналогом реестра предлагается считать «список компаний с выявленными признаками пирамиды», который ведет ЦБ.

Во время обсуждения депутаты Госдумы от КПРФ и СРЗП предупредили, что с принятием законов о блогосфере «регулирование не должно превратиться в зарегулирование».

«Ключевое здесь, наверное: нужно разделять инфобизнес и ту огромную блогерскую низовую инициативу, которая пока еще существует в социальных сетях, чтобы политическая активность низовых политических активистов не попала под ограничения. К сожалению, у нас нередко бывает так, что под хорошими лозунгами у нас происходит ужас и заворачивание клапанов в общественном мнении и обратной связи», — сказал на заседании зампред ЦК КПРФ, депутат Госдумы Сергей Обухов.