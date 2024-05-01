На производстве сериалов для российского телевидения «безбожно воровали», заявил народный артист России Александр Клюквин в программе RTVI «Легенда».

По словам Клюквина, телеканалы относятся к зрителям с большим пренебрежением. Он предположил, что «на платформах воруют меньше, когда снимают кино, чем на некоторых телеканалах».

«Может быть, откат поменьше идет?» — допустил он.

Клюквин поделился своим опытом работы над сериалом «Ефросинья», где играл роль олигарха. «Свадьба на яхте, свадьба моей дочери на яхте, на столе — нарезка колбасы, порезанные бананы, яблоки и сыр. И всё», — рассказал актер.

При виде этого меню Клюквин, по его словам, предложил сходить и купить «что-то красивое». «Приехал продюсер на новом Volkswagen (новом!) и сказал: “Нет-нет, у нас денег нет”. Я понимаю, почему у нас денег нет на это, — потому что у него новый Volkswagen», — возмутился актер.

«То, что безбожно воровали, когда я снимался много для телеканалов, — это да, это да. Сейчас я для телеканалов снимаюсь немного», — добавил Клюквин.

Ранее режиссер Егор Кончаловский рассказал RTVI, что ему предлагали снимать сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте», однако он отказался.

«В той концепции, которая тогда обсуждалась, я бы опять вошел в воду “Антикиллера” по сути. То есть это было бы то же самое <…> Мне это уже неинтересно, в общем», — поделился Кончаловский.

Режиссер утверждает, что тогда не понимал, насколько популярным станет сериал, но все равно не жалеет о своем решении. «У меня бы так не получилось, у меня было бы другое кино», — пояснил Кончаловский.