Афганская журналистка Кобра Хассани, которая ранее покинула Афганистан из-за талибов* и не смогла получить убежище в России, уехала на родину. Об этом сообщили «Фонтанке» ее адвокаты со ссылкой на афганскую диаспору.

Как пишет петербургское издание, адвокаты и диаспора пытались помочь Хассани уехать в безопасное место, поскольку на родине ей грозит опасность. Девушка открыто выступала против «Талибана»*, а образ ее жизни не соответствовал требованиям этой организации.

Еще до того, как талибы* в августе 2021 года пришли к власти в Афганистане, Хассани получила высшее образование. Она работала журналистикой на ТВ, отстаивала права женщин, а также управляла собственным рестораном, однако позже была вынуждена бежать из родной страны.

Изначально Хассани оказалась в Таджикистане, а после — на территории Украины, где она поступила в университет. После того, как Россия в феврале 2022 года начала боевые действия на Украине, афганская журналистка решила бежать в ЕС, однако проводники, которым она доверилась, отвезли ее в Россию через Донбасс, писала «Фонтанка».

В мае 2022 года Хассани вместе с группой других афганцев поймали на пути к Большому порту Петербурга, откуда они планировали на морском судне уплыть в Евросоюз. Так Хассани стала в России фигуранткой дела о попытке незаконного пересечения границы.

В феврале этого года петербургский суд приговорил Хассани и одиннадцать ее соотечественников к двум годам колонии-поселения за попытку незаконно пересечь границу в составе группы лиц по предварительному сговору (ч. 3 ст. 322, ч. 3 ст. 30 УК). Всех их отпустили в зале суда, засчитав срок, проведенный ими в СИЗО.

Хассани пыталась добиться в России временного убежища, но в конце января стало известно, что она получила отказ: миграционная служба МВД не увидела оснований для помощи девушке. Адвокат девушки Елена Фадеева тогда говорила, что Хассани «уже внутренне готова к депортации в Афганистан, хотя неизвестно, что там с ней может произойти».

Сама Хассани в суде выражала опасения, что в Афганистане ее убьют, и подчеркивала, что в России оказалась из-за того, что ее «обманули». Девушка говорила, что не хотела совершать преступления, а за время нахождения под следствием «все осознала» и просит прощения.

* запрещенная в России террористическая организация