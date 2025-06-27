С 1 августа в ряде населенных пунктов Белгородской области прекратят выплаты на частичную компенсацию аренды жилья и возобновят начисление платы за ЖКУ. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Он объяснил такое решение «стабилизацией оперативной обстановки».

По словам губернатора, оперативная обстановка в приграничье “имеет разную динамику”, и в некоторых местах есть “тенденция к улучшению”. На оперштабе власти обсудили ситуацию “по населенным пунктам даже в разрезе отдельных улиц по муниципальным образованиям”, и пришли к выводу, что люди могут возвращаться в свои дома.

“На отдельных территориях количество инцидентов фактически сократилось до нуля, и обстановка существенно изменилась в лучшую сторону. Поэтому с 1 августа — там, где оперативная обстановка значительно улучшилась — будет прекращена оплата за частичную компенсацию аренды жилья”, — рассказал Гладков.

Частичная компенсация на аренду жилья в белгродском приграничье составляет 20 тыс. руб. для обычных семей и 40 тыс. для многодетных. В мае власти обещали, что выплаты сохранятся до 1 сентября 2025 года.

При этом местные власти не уточняют, каких именно населенных пунктов коснется отмена компенсаций, информацию до каждого жителя приграничья обещают довести в индивидуальном порядке — “с целью недопущения дестабилизации”.

Из слов губернатора следует, что “безопасными” могут признать не только населенные пункты целиком, но и отдельные улицы. Жители белгородского приграничья с решением местных властей не согласны.

«А можно огласить список безопасных улиц и населенных пунктов? Почему все делается тайно и скрыто, сарафанным радио через глав села и района? Чтобы враг не знал? Вы это серьезно? А то он не знает, где, как и что обстреливает», — пишут в комментариях на странице губернатора местные жители.

“Комментировать только портить. Слов нет, стало безопасно? Это где? Можно нам туда, где безопасно? Кто решает, что стало безопасно? Жители Мурома, Архангельского, Таволжанки, Титовки, Вознесеновки, Шебекинского района — они каждый день в опасности”, — пишет другая местная жительница.

Также людей волнуют вопросы инфраструктуры: многие эвакуировавшиеся из приграничья семьи уже отдали детей в школы и детские сады по новому месту жительства.

“Получается, если отменяют аренду жилья, значит, школы открывают и детские сады, ДК, значит они берут ответственность за жизнь нашу и наших детей? Многие пошли в школу в этом году как раз благодаря аренде. Теперь они должны вернуться на дистант, или как решать будут этот вопрос? Значит машины можно не прятать больше и ставить возле дома, как в старые добрые времена, пусть разъяснят нам!” — пишут местные.

Также Вячеслав Гладков сообщил, что некоторым жителям снова будут начислять плату за ЖКУ, но владельцев разрушенных или серьезно поврежденных домов эта мера не коснется.

“Почему нам, как и всей стране, повышают плату за ЖКХ? Почему этот вопрос не поднимается на уровне правительства? Мы выживаем ежедневно… неужели всем нужно взять и уехать? Почему такая несправедливость?” — пишут другие в ответ на сообщение о возврате коммунальных платежей в приграничье.

Только за последние сутки, 27 июня, Вячеслав Гладков отчитался о том, что ВСУ обстреляли шесть районов: Валуйский, Вейделевский, Волоколамский, Грайворонский, Краснояружский и Шебекинский. В последнем пострадал мужчина, разрушений не было только в Вейделевском районе, где беспилотник сбила система ПВО. Регион ежедневно подвергается обстрелам и атакам БПЛА.