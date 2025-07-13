Частный самолет пролетел на малой высоте над пляжем на берегу Ладожского озера в момент, когда там находилось большое количество отдыхающих. Очевидцы рассказали, что судно опускалось «ниже уровня воздушных змеев», пишет URA.RU. Росавиация и прокуратура начали проверку действий экипажа. Вместе с тем пилоты сообщили, что полет был согласован с местной администрацией.

Видео с частным самолетом, который пролетает над головами отдыхающих на Ладожском озере, распространилось в соцсетях в воскресенье, 13 июля.

Инцидент произошел днем ранее, в субботу, уточнила Росавиация. В сообщении говорится, что, по предварительным данным, борт ТР-301 взлетел с посадочной площадки Щеглово в 17:31 мск 12 июля, после чего летал над береговой чертой во Всеволожском районе «на малой высоте, непосредственно над отдыхающими, с риском для их безопасности».

Очевидцы рассказали 78.ру, что самолет дважды пролетел над пляжем. Произошедшее они назвали «зрелищным, но не совсем безопасным» перформансом.

«Мы сидели в кафе и вдруг услышали и увидели, как летит кукурузник. Летел очень низко и громко. Не могу сказать, что это был негативный момент, но событие шокирующее. Все вышли посмотреть, кто это делает. Какой-то безумный пилот из “Крутого пике”. Боялись, что он заденет своим винтом воздушных змеев», — поделился один из посетителей пляжа.

Росавиация указала, что в действиях экипажа просматривается нарушение федеральных авиационных правил «Подготовка и выполнение полетов в гражданской авиации РФ».

Проверку в связи с «маневрами воздушного судна над пляжем» также проводит Северо-Западная транспортная прокуратура.

«По предварительным данным, в районе поселка Коккорево в Ленинградской области легкомоторный самолет дважды низко пролетел над пляжем на берегу Ладожского озера, где находилось большое количество отдыхающих. <…> Ленинград-Финляндская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности полетов», — говорится в сообщении ведомства.

«Контрольный полет»

Источник RT в правоохранительных органах сообщил, что у пилота было разрешение на полет.

Гендиректор академии авиационных видов спорта им. Преображенского Вячеслав Никитин в разговоре с 78.ru подтвердил, что полет был согласован с администрацией Всеволожского района.

«Это был контрольный полет — вводили в строй молодого пилота. Они с пилотом-инструктором совершают полеты по маршруту в районе аэродрома и над препятствиями. С администрацией Всеволожского района сейчас ведется работа по организации облетов памятников, исторических мемориалов — “Орешек“, “Дорога Жизни“, “Разорванное кольцо“», — сказал он и добавил, что 12 июля экипаж летел по этому маршруту.

Пилоты отметили, что самолет летел на высоте 30 метров, что, по их словам, не представляет опасности. Инструктор Евгений Болокан добавил, что с высоты птичьего полета открывается хороший обзор на все мемориалы, что упрощает оценку их состояния. По его словам, полеты по этому маршруту будут повторяться, в дальнейшем в состав экипажа войдут историки.

Болокан добавил, что ТР-301 недавно прошел техобслуживание, в него установили новый двигатель, поэтому «пугаться нечего».