Фигурант уголовного дела о госизмене в пользу Китая Сергей Яценко умер в СИЗО-1 Благовещенска. Об этом сообщает Русская служба «Би-би-си» со ссылкой на родственников и знакомых мужчины, а также на копию свидетельства о его смерти.

По словам родственника мужчины, 8 ноября семье Яценко позвонила сотрудница СИЗО и сообщила, что тот покончил с собой. «Вы сильно не убивайтесь, он сделал это сам», — приводит собеседник телерадиокомпании слова женщины.

Изначально родственникам Яценко сообщили, что он покончил с собой в медцентре СИЗО, пишет «Би-би-си». Позже из разговора с другой сотрудницей изолятора они узнали, что он умер в карцере, «куда якобы попросился сам». Следователь ФСБ Дмитрий Зацепин, который вел дело, рассказал семье Яценко, что ранее мужчина якобы уже пытался покончить с собой в СИЗО другим способом.

Родственник Яценко заявил «Би-би-си», что не верит в версию администрации изолятора и считает, что мужчину «либо убили, либо довели до суицида». Яценко похоронили во Владивостоке 15 ноября.

Нанятый друзьями Яценко адвокат Андрей Юдичев сказал «Би-би-си», что «по-прежнему защищает» мужчину, но отказался комментировать сообщение о его смерти, сославшись на адвокатскую тайну.

Дело Яценко

Уголовное дело о госизмене против Яценко возбудили в феврале 2023 года, об этом в марте писали телеграм-каналы Baza и Astra. По версии следствия, с 28 января по 20 июня 2022 года мужчина «исполнял задание иностранных спецслужб на сбор и передачу сведений о ядерном вооружении РФ, составляющих государственную тайну».

Как утверждает «Би-би-си», Сергея Яценко задержали в военной части. После объявления частичной мобилизации осенью 2022 года он подписал контракт с Минобороны и проходил подготовку в военной части во Владивостоке, где дислоцируется 155-я бригада морской пехоты.

В конце марта Baza и Astra сообщили о возбуждении уголовного дела о госизмене против еще одного жителя Приморского края ― по фамилии Лукин. В январе 2020 года он якобы по заданию спецслужб Китая вывез из России в КНР «своего знакомого Яценко С.Б.», обладающего сведениями по военной тематике, говорилось в сообщениях.

Baza писала, что китайские спецслужбы якобы завербовали Лукина еще в 2013 году во время его поездки в город Хайхэ. По утверждению Astra, там мужчина «установил конфиденциальное сотрудничество с кадровым сотрудником спецслужбы КНР Ян Шихэном».

По данным «Би-би-си», человек с таким именем в те годы работал в правительстве Хэйхэ. Он «официально и публично сотрудничал с властями российского Дальнего Востока», а также отвечал за безопасность и защиту прав россиян, приезжавших в Хэйхэ, говорится в материале. В разговоре с телерадиокомпанией в мае 2023 года Ян Шихэн сказал, что не помнит ни Лукина, ни Яценко, но у него «много знакомых русских».

СМИ отмечали, что дело против Лукина о госизмене в пользу Китая завели незадолго до официального визита в Россию председателя КНР Си Цзиньпина.