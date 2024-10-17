Аргаяшский районный суд Челябинской области отправил под домашний арест настоятеля храма Тихвинской иконы Божией Матери в селе Губернском Игоря Ефремова, обвиняемого в убийстве местного жителя. Об этом сообщает 74.ru со ссылкой на суд.

Ефремов запрещен в служении, сообщил «Газете.Ru» секретарь челябинской епархии Игорь Шестаков. По его словам, настоятель храма характеризовался положительно, не имел нареканий и взысканий.

«Ведутся следственные действия, мы правовую оценку его действиям дать не можем. Мы лишь только констатируем факт, что это действительно ужасная трагедия», — сказал он.

В день убийства Ефремов выпивал и «бился с бесами во дворе своего дома», пишет Mash со ссылкой на соседей священника. Позже к нему пришел сосед Александр Юрпалов — муж сотрудницы местной школы, и они выпивали вместе до утра.

В результате возникшего конфликта Ефремов нанес Юрпалову ножевые ранения. По данным Mash, сначала священник заявил полицейским, что «бил ножом не соседа, а демона», а затем объяснил свои действия тем, что мужчина его якобы домогался.

Канал утверждает, что Ефремов «несколько лет» был в запое после развода с женой и был лишен прав за нетрезвое вождение. Прихожане жаловались на него в епархию на проведение богослужений в пьяном виде. В самой епархии 74.ru заявили, что Ефремов в последние годы «тяжело болеет» и редко участвует в богослужениях.

По данным издания, мужчина служит священником с 2003 года. До того, как принять сан, он был актером мим-театра «Проспект» и Нового художественного театра, работал на заводе.