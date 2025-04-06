В Якутии возбуждено дело об использовании рабского труда, сообщает СУ СКР по республике. По версии следствия, фермер удерживал двух мужчин — 30 лет и 51 года, — одному удалось сбежать и вызвать помощь.

Дело возбуждено по п.п. «а», «г» ч.2 ст.127.2 УК РФ («Использование рабского труда двух лиц с применением насилия и угрозой его применения»).

«Мужчины были поставлены в зависимое положение. Один из них содержался в ненадлежащих для проживания человека условиях, где вел хозяйственные работы по содержанию крупного рогатого скота, при этом фактически был лишен возможности свободного передвижения», — говорится в заявлении ведомства.

Второй мужчина, проживая в доме работодателя, 4 апреля сумел сбежать и обратиться за помощью, уточнили в СК.

Как пишет SakhaDay, проживающий в селе Кюндяде Нюрбинского района фермер Алексей К. удерживал у себя двух рабов, один из которых жил в доме, второй — в конюшне и был прикован наручниками. Речь идет, как уточняется в статье, о мужчине постарше.

Второму удалось сбежать ранним утром 4 апреля. Он добрался до соседки и попросил о помощи. Та сообщила SakhaDay, что мужчина был «в грязной одежде, от него сильно пахло навозом» и он был «сильно напуган».

«Сказал, что родом из Бердигестяха, зовут Нюргун Ф., ему 21 год. Он постучал к нам в дверь, потому что у нас в доме горел свет. Я его впустила, дала чистую одежду мужа: джинсы, фуфайку», — добавила она.

По словам молодого человека, он устроился на работу к местному фермеру и «в первую неделю все было нормально».

«На вторую неделю работы фермер стал бить его дубинкой, пинал, все подгонял: “Быстрее, быстрее”». Рассказал, что вместе с ним в хотоне работал еще один мужчина пожилого возраста. Он был там в наручниках. Я сразу после позвонила в полицию», — добавила собеседница SakhaDay.

Одна из местных жительниц рассказала изданию, что фермер «крайне плохо» относился к рабам и избивал их.