В Екатеринбурге дедушка убил своего внука, которому было 1,5 месяца, и пытался скрыться. Его задержали, СУ СК по Свердловской области возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 105 УК РФ («Убийство малолетнего», максимальное наказание — вплоть до пожизненного).

Как сообщили в региональном ГУ МВД, убийство произошло в ночь на 16 октября. По данным ведомства, в квартире зарегистрированы мать и отец погибшего ребенка, а также его 41-летняя бабушка и 45-летний дедушка.

«Дед ранее неоднократно судимый. Незадолго до совершения убийства, в 23:45, подозреваемый вернулся домой после работы, увидел, что в люльке лежит и громко плачет его внук. Это его якобы взбесило, и он взял ребенка и причинил ему несколько несовместимых с жизнью травм, после чего скрылся», — говорится в сообщении пресс-службы.

Розыском подозреваемого, как уточнили в МВД, занималось около 150 полицейских.

URA.ru пишет, что подозреваемого зовут Дмитрий Кучин, он был судим ранее шесть раз. Отец мальчика, по словам близких, находится в зоне боевых действий, ему о гибели ребенка пока не сообщали. В семье еще два ребенка: мальчик и девочка, уточняет агентство.

«Вначале нужно самим успокоиться, а потом ему… [сообщать], она боится [жена], что он [отец малыша] руки на себя там наложит», — поделилась соседка.

По словам соседа семьи, подозреваемый кричал, что «все сожжет и все поплатятся», а «от головы у ребенка вообще ничего не осталось». Жильцы рассказали, что Кучин пытался скрыться в заброшенном здании, он, вероятно, «был под чем-то, пришел домой с красными глазами».

Одна из собеседниц URA.ru рассказала, что убийство произошло на глазах у бабушки и других детей: женщина, по ее словам, «просила не трогать ребенка, но он ее не слушал и хладнокровно бил его». Соседка сообщила агентству, что Кучин «пришел с ночной смены, был пьяный, схватил ребенка и бил его головой о стену».

«Комсомольская правда» со ссылкой на соседей пишет, что семья проживала в трехкомнатной квартире. Одна из собеседниц издания заявила, что подозреваемый трудился разнорабочим, и, когда он вернулся со смены, «у него были очень красные глаза, это было не алкогольное опьянение».

Пока ее муж убивал внука, женщина, по словам соседки, скрылась в соседней комнате с другими детьми, чтобы «дед не убил остальных и не добрался до них», и вызвала полицию. Жительница дома добавила, что после произошедшего семья переедет, потому что в квартире «невозможно находиться». Также она сообщила, что 15 октября Кучин «заходил в ателье, где пытался конфликтовать с продавцами».