24 октября сотрудники полиции задержали в Москве иностранца, который до смерти избил 78-летнюю писательницу и бывшего преподавателя Театрального института имени Бориса Щукина Раису Кирсанову. По данным РИА Новости, задержанный является гражданином Киргизии и находился в России незаконно.

По данным МВД, 19 октября в полицию от жителей многоквартирного дома на Открытом шоссе поступило сообщение, что подозрительный мужчина ходит по подъезду и стучит в двери.

«Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции на одном из этажей обнаружили приоткрытую дверь в квартиру, где мужчина наносил удары кулаками в область головы 78-летней хозяйке квартиры», — сообщила пресс-служба ведомства.

По данным МВД, 39-летний злоумышленник был задержан, а пострадавшую доставили в больницу, где позднее она скончалась.

В столичном ГСУ СК сообщили о возбуждении уголовного дела по п. «и» ч. 2 ст. 105 («Убийство, совершенное из хулиганских побуждений»), ч. 2 ст. 139 («Нарушение неприкосновенности жилища») УК РФ.

«В ближайшее время следствие намерено предъявить ему обвинение и ходатайствовать перед судом об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу», — добавили в СК

Позже источник РИА Новости в правоохранительных органах сообщил, что избивший Кирсанову, по предварительной информации, нелегально находился в России.

По данным ТАСС, в момент нападения задержанный находился в состоянии алкогольного опьянения и свой поступок объяснить не смог.

Чем известна Кирсанова

Раиса Кирсанова в 1969 году окончила отделение истории искусства исторического факультета МГУ, а после работала в Государственном музее искусства Востока. С 1979 года работала в Государственном институте искусствознания. С 2018 года Кирсанова была ведущим научным сотрудником сектора русского искусства Нового и Новейшего времени. Ее специализация — русское декоративно-прикладное искусство и костюмы XVIII—XX веков в живописи и литературе. Кирсанова — автор десятка книг и монографий по этой теме

Кроме того, она была профессором Театрального института им. Б. Щукина и работала на кафедре литературно-художественной критики факультета журналистики в МГУ им. М.В. Ломоносова.

В 2006 году Национальная академия индустрии моды удостоила Кирсанову премии «За честь и достоинство в профессии», а ее книга «Портрет неизвестной в синем платье» — лауреат премии «Лучшие книги и издательства года» 2018 года.