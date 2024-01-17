Американский актер австрийского происхождения и бывший губернатор штата Калифорния Арнольд Шварценеггер задержан в аэропорту Мюнхена, сообщил немецкий таблоид Bild. По его данным, поводом для задержания стали люксовые часы швейцарской фирмы Audemars Piguet.

Как отмечает газета, Шварценеггер планирует отправиться на Всемирный климатический саммит в австрийском Кицбюэле, однако уже «несколько часов» находится в мюнхенском аэропорту с сотрудниками таможенной службы.

У актера нашли часы люксовой фирмы Audemars Piguet, которые он планирует в четверг, 18 января, продать на аукционе перед началом климатического саммита. Bild называет часы стоимостью около 20 тыс. евро по-настоящему уникальными: фирма Audemars Piguet создала их специально для Шварценеггера.

По информации таблоида, актер уже должен был выехать из Мюнхена в Австрию. Пока неясно, разрешит ли таможня провоз часов.