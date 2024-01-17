Американский актер австрийского происхождения и бывший губернатор штата Калифорния Арнольд Шварценеггер задержан в аэропорту Мюнхена, сообщил немецкий таблоид Bild. По его данным, поводом для задержания стали люксовые часы швейцарской фирмы Audemars Piguet.
Как отмечает газета, Шварценеггер планирует отправиться на Всемирный климатический саммит в австрийском Кицбюэле, однако уже «несколько часов» находится в мюнхенском аэропорту с сотрудниками таможенной службы.
У актера нашли часы люксовой фирмы Audemars Piguet, которые он планирует в четверг, 18 января, продать на аукционе перед началом климатического саммита. Bild называет часы стоимостью около 20 тыс. евро по-настоящему уникальными: фирма Audemars Piguet создала их специально для Шварценеггера.
По информации таблоида, актер уже должен был выехать из Мюнхена в Австрию. Пока неясно, разрешит ли таможня провоз часов.
«Мы проводим расследование против Арнольда Шварценеггера на предмет уклонения от уплаты налогов. Ему следовало зарегистрировать часы, потому что это импорт», — заявил изданию представитель таможни Томас Майстер.