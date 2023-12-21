Снятое в Конгрессе США гей-порно с участием немецкого политика грозит осложнить отношения Вашингтона и Берлина, пишет немецкий таблоид Bild.

Как напомнило издание, скандал, связанный с порнороликом в здании Конгресса, разгорелся на прошлой неделе.

На видео оказались запечатлены 24-летний Эйдан Мейз-Черопски, помощник сенатора-демократа от штата Мэриленд Бена Кардина, и немецкий политик — член правящей Социал-демократической партии Германии (СДПГ) и бывший сотрудник Минтруда ФРГ (его имя не называлось).

Мейз-Черопски в результате произошедшего скандала потерял занимаемую должность. Bild отмечал, ссылаясь на американского эксперта по правовым вопросам Джонатана Терли, что участникам порноролика может грозить до 10 лет тюрьмы за незаконное проникновение в помещение и непристойное поведение.

В нынешнем материале таблоида говорится, что снятое в Конгрессе гей-порно «грозит обострить трансатлантические отношения».

Газета обратила внимание на слова обозревателя американского телеканала Fox News Джесси Уоттерса о «причастности Германии» и о том, что президенту США Джо Байдену необходимо вызвать немецкого посла. Уоттерс также заявил, что Берлин и без того наживается на Вашингтоне в сфере торговли и расходов на оборону в рамках альянса НАТО.

Журналист также призвал провести дезинфекцию всего Сената и выразил мнение, что съемки порноролика в стенах Конгресса — это хуже, чем произошедший 6 января 2021 года штурм Капитолия сторонниками 45-го президента США Дональда Трампа.