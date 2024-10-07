Соратник немецкого канцлера Олафа Шольца, генеральный секретарь Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Кевин Кюнерт объявил об уходе из политики из-за проблем со здоровьем, пишет Bild. По данным издания, причиной стало психическое заболевание.

Как сообщает газета, 35-летний Кюнерт подготовил для своих однопартийцев письмо, в котором извинился за то, что больше не может занимать должность генсека и вынужден уйти в отставку 7 октября.

«К сожалению, я не здоров. Энергия, которая необходима на этой должности и во время избирательной кампании в скором будущем, потребуется мне, чтобы снова выздороветь», — говорится в тексте обращения генсека СДПГ, который приводит Bild.

Кюнерт не уточнил, чем он болен. Bild утверждает, что это связано с психическими расстройствами. Работа генсека СДПГ «чрезвычайно тяжелая» и занимает порядка 16 часов в день, отмечает издание. По его данным, политик уже занялся лечением.

По информации Bild, о планируемом уходе Кюнерта знало лишь несколько человек, для остальных членов партии это стало неожиданностью, особенно с учетом будущих парламентских выборов, которые должны пройти уже в сентябре 2025 года. Уходящий в отставку генсек СДПГ заявил, что также сложит полномочия депутата в своем избирательном округе Темпельхоф-Шенеберг, то есть полностью уйдет из политики, пишет газета.

Кто может занять должность генсека СДПГ после отставки Кюнерта, пока не сообщается.

Кевину Кюнерту 35 лет. Должность генсека СДПГ он занял в 2021 году. Одной из задач на этом посту у Кюнерта была подготовка предвыборной кампании Шольца.

Партия Шольца переживает непростое время — это показали результаты региональных выборов на востоке Германии, которые прошли в конце сентября. Итоги голосования были признаны в СМИ «сенсацией», поскольку обернулись поражением для трех партий, входящих в правящую «светофорную» коалицию Шольца, тогда как несистемные «Альтернатива для Германии» и «Союз Сары Вагенкнехт» вошли в тройку лидеров. В Тюрингии крайне правые выиграли земельные выборы впервые в послевоенной истории Германии благодаря победе АдГ.