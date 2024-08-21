Германии из-за санкций ЕС против России грозит дефицит рыбных палочек, сообщила немецкая газета Bild. Глава Федерального союза немецкой рыбной промышленности Штеффен Майер предупредил, что ФРГ не может обойтись без российской рыбы, цены могут резко возрасти.

Как отмечает издание, на Россию приходится около 50% от общемирового вылова минтая — второй по популярности рыбы в ФРГ (на первом месте — лосось).

В частности, минтай используется в Германии для производства рыбных палочек — одного из самых популярных блюд в стране. По статистике, немцы ежедневно употребляют 5,2 млн рыбных палочек (примерно 23 палочки в год на каждого жителя ФРГ).

В сентябре ЕС в рамках новых санкций против Москвы может ввести запрет на ввоз российского минтая, отмечает Bild. Издание пишет, что с 2020 по 2023 год упаковка рыбных палочек уже и так подорожала на 42%, но теперь цены могут снова взлететь.

По словам главы Федерального союза немецкой рыбной промышленности, существует «угроза огромного роста цен».

«Немецкий рынок зависит от рыбы из России. Мы не можем отказаться от минтая и трески», — сказал Майер газете.

Он предупредил, что немцы могут потерять около 1 тыс. рабочих мест в пищевой промышленности. В худшем случае производство рыбных палочек в Европе прекратится, тогда их придется закупать в Азии.