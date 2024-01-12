Президент Украины Владимир Зеленский в ходе визита в Эстонию послал «тайный сигнал» российскому лидеру Владимиру Путину, считает немецкий таблоид Bild. По его мнению, Зеленский хотел дать понять, что географические координаты его страны нельзя изменить.

Как заметило издание, на прошедшей 11 января встрече с премьер-министром Эстонии Каей Каллас Зеленский был одет в свитер цвета хаки, на котором в форме креста были вышиты числа 48.3794° и 31.1656°.

Изначально немецкое агентство DPA выступило с утверждением, что на свитере украинского президента якобы были координаты местонахождения российского крейсера «Москва», который затонул в апреле 2022 года. Как пишет Bild, эта информация оказалась неверной, что признали в самом агентстве.

В действительности на свитере Зеленского были координаты украинского села Добровеличковка (Кировоградская область) — там расположен географический центр Украины в официально признанных границах 1991 года, отмечает издание.

Таким образом, пишет Bild, скрытый посыл Зеленского Путину мог заключаться в следующем: «Координаты моей страны нелегко изменить. Украина останется такой, какая она есть. Никакие территории не будут отданы».

Премьер Эстонии Кая Каллас на встрече с Зеленским была в костюме в цветах украинского флага, на ней была также брошь в виде желто-синего цветка. Президент Украины посетил Эстонию в рамках турне по странам Балтии.