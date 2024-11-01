В Ангарске Иркутской области двое неизвестных с битами избили зампредседателя городской думы Александра Куранова, он попал в больницу со множественными ушибами. Об этом сам депутат рассказал Инфо24, выразив уверенность, что нападение было заказным.

По словам Куранова, неизвестные напали на него вечером 31 октября у подъезда его дома. Напавшие били в основном по голове, после чего скрылись.

Куранов рассказал, что его на машине скорой помощи доставили в больницу, где сделали МРТ и провели анализы. Пока он остается в стационаре для уточнения степени тяжести повреждений.

Факт нападения подтвердили ТАСС в правоохранительных органах, не уточнив имени и статуса пострадавшего. В пресс-службе регионального управления МВД сообщили агентству, что полицейские проводят разбирательство после того, как 58-летний местный житель заявил о его избиении двумя мужчинами с битами.

Как отметил Куранов, следственные действия осложняются тем, что у подъезда нет никаких камер, кроме того, во время нападения был туман.

В разговоре с ангарским телеканалом «Актис» депутат отметил, что последствия могли быть серьезнее, если бы нападавших не спугнули прохожие.

В 2011 году неизвестные подожгли автомобиль Куранова, тогда едва не пострадала его жена. Злоумышленников нашли через год.

Александр Куранов — депутат от «Единой России» в Думе Ангарского городского округа созыва 2020-2025 годов. Он входит в две комиссии — по бюджету, экономической политике и муниципальному имуществу, а также по общественной безопасности, правопорядку и экологии.