В поджоге, из-за которого начался лесной пожар возле поселка Атамановка в Забайкальском крае, обвинили двух подростков, они арестованы на 2 месяца с 19 июля. Об этом сообщается на сайте Читинского районного суда.

Подавая ходатайство о взятии несовершеннолетних под стражу, ведущий их дело следователь пояснил суду, что они обвиняются в совершении тяжкого преступления и в случае признания виновными могут лишиться свободы на срок до 10 лет. По оценке следствия, подростки умышленно нанесли лесному фонду Забайкалья ущерб на сумму свыше 322 млн рублей.

Один обвиняемый воспитывается в детском доме, откуда неоднократно убегал. Оба не окончили школу, но при этом не учатся и не работают. «Один из них вину в совершении преступления не признал в полном объеме», сообщили в суде.

Читинская журналистка Наталья Селиванова в своем телеграм-канале пишет, что мать одного из арестованных подростков рассказала ей о пытках. По словам женщины, «якобы ее ребенка сначала после задержания вывезли в лес, издевались, угрожали, к гениталиям подключали провода и били током». В то, что ее сын совершил поджог, она не верит.

Издание «Чита.ру» со ссылкой на три осведомленных о ситуации источника писало, что подростки из Атамановки предположительно совершили поджог за денежное вознаграждение в размере 15 тысяч рублей по заданию неизвестных кураторов, полученному в мессенджере. Селиванова со ссылкой на мать одного из арестованных утверждает, что вознаграждение якобы составляло 90 тысяч рублей, но так и не было получено.

Как пояснила журналистка телеграм-каналу «Люди Байкала», заказ на поджог получил тот подросток, который воспитывается в детдоме. Он, в свою очередь, привлек к выполнению задания своего друга, предложив поделить деньги.

Оба обвиняемых ранее входили в состав волонтерского отряда, занимающегося тушением пожаров. По их уголовному делу 17 июля также задерживали допрашивали другого волонтера из Атамановки — Андрея Степаненко. Следствие предполагало, что он был в курсе планов поджигателей, но не передал эту информацию в полицию. Журналистка Селиванова пишет, что Степаненко работал с арестованными подростками и даже брал их на подработку по укладке теплых полов.

«Утром в дом пришли сотрудники полиции, провели обыск, изъяли телефоны у всей семьи и увезли мужчину в отделение», — рассказывали родственники волонтера изданию ZAB.ru.

С июня 2025 года именно Степаненко координировал работу пожарных-добровольцев, 25 июня он заявлял в эфире РТК «Забайкалье», что по подозрению в поджоге задержан «подозрительный мужчина в лодке», но потом полиция сообщила, что это был обычный рыбак, у которого при себе не было средств для розжига.

Другие волонтеры заявили журналистам, что считают подозрения в адрес Степаненко необоснованными, поскольку ранее он не раз рисковал жизнью при тушении лесных пожаров под Читой. «Все видели, как Андрей был на передовой с первых дней, спасал лес и имущество», — заявили представители волонтерского сообщества, назвав обвинения в адрес мужчины неприемлемыми. Сейчас Степаненко проходит по делу в статусе свидетеля.

Пожар в Атамановке, из-за которого арестованы подростки, начался 20 июня с трех одновременно возникших очагов. Глава Читинского района Виктор Машуков сообщал, что 23 июня полностью сгорел дачный кооператив «Локомотив» за Атамановкой. Огонь добрался также до железнодорожного разъезда Каменный карьер в Атамановском поселении и СНТ «Засопочное».

За первые сутки площадь возгорания у Атамановки выросла в 25 раз — со 100 до 2,5 тысячи гектаров, а к 22 июня пожар превратился в верховой и двинулся на поселок, поэтому к тушению пришлось привлекать не только наземные силы, но и авиацию. Из-за ЧП несколько раз перекрывали движение по федеральной автотрассе Чита — Забайкальск. Жители ближайших населенных пунктов самостоятельно эвакуировались, когда увидели, что огонь приближается к домам, а сотрудников местной полиции поднимали по сигналу «Сбор». Верховой пожар был остановлен ранним утром 23 июня.

Исполняющий обязанности министра природных ресурсов Забайкальского края Павел Волжин сообщал, что участвующие в тушении пожара и патрулировании волонтеры находят в лесу приспособления для поджогов, бутылки из-под зажигательной смеси и кострища, фиксируют все эти доказательства на фото и видео, после чего передают в полицию. По словам чиновника, опрошенные свидетели утверждают, что «некие люди на конях или мотоциклах ездят по лесам и специально совершают поджоги».

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов заявил в эфире ГТРК «Чита», что население региона устало от «странных людей и негодяев», из-за которых им запрещено посещать леса, и призвал ловить злоумышленников и сообщать о них в правоохранительные органы.

С 14 апреля 2025 года за борьбу с поджогами в Забайкалье выплачивается повышенное денежное вознаграждение: 250 тысяч рублей за поимку поджигателей и 150 тысяч рублей за информацию о них.

«Незначительная часть населения вела себя недостойно, ставили под риски жизнь и здоровье людей, ставили под угрозу безопасность населенных пунктов и объектов экономики. Из-за этого у нас образовались такие масштабные пожары. При этом люди, добросовестно соблюдающие запреты, уже устали, и им хочется на природу, но надо терпеть. Более того, не просто терпеть, надо странных людей и негодяев ловить. С этим нам всем надо бороться, чтобы как можно быстрее закончить историю», — заявлял Осипов.

Он сообщал, что за последнее время в Забайкальском крае были пойманы около 100 поджигателей, действовавших с разными целями и в общей сложности причинивших ущерб почти на 1 млрд рублей.

Накануне, 21 июля, Минприроды Забайкалья сообщило, что семеро местных жителей получили свыше 1 млн рублей в качестве вознаграждения за сообщения о поджигателях, благодаря которым злоумышленников удалось задержать. «Трое граждан предоставили достоверную информацию о поджигателях, четверо — задержали поджигателей. Всего с информацией в оперативные службы обратились 20 человек», — уточнил Волжин.

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