Гипотеза о том, что коронавирус был создан с преступными целями «не выдерживает никакой критики». Таким мнением в беседе с «Лентой.ру» поделилась профессор Школы системной биологии университета Джорджа Мейсона (США) Анча Баранова.

Она отметила, что в отчете американского Конгресса о происхождении вируса SARS-CoV-2 указано, что доказательства того, что перед началом пандемии он «побывал» в лаборатории китайского города Ухань являются не прямыми, а косвенными.

Баранова напомнила, что разговоры о том, будто некие злые ученые, создали вирус, способный заражать клетки человека, а затем испытали его и выпустили в дикую природу с преступными целями, ведутся с 2020 года.

«Так называемая умеренная гипотеза заключается в том, что, возможно, в лаборатории работали с природным вирусом. Эта гипотеза кажется более правдоподобной», — сказала биолог.

Она предположила, что в ходе эксперимента в какой-то момент мог произойти некий инцидент, например, кто-то из лаборантов уколол мышь иголкой, а потом случайно уколол себе палец.

По словам Барановой, образцы вирусов, в том числе и SARS-CoV-2, в рамках стандартной эпидемиологической работы в природе собирают разные страны, в том числе Китай, США и Россия. Эти вирусы могут храниться при низких температурах и после разморозки не теряют своих свойств, заключила биолог.

О том, что COVID-19 с большой вероятностью имеет лабораторное происхождение и распространился вследствие утечки 3 декабря заявили американские конгрессмены по итогам двухлетнего расследования. Парламентарии в специальном отчете привели пять аргументов в поддержку версии о возможном искусственном происхождении вируса. В частности, в документе упоминается исследовательская лаборатория по изучению вирусов SARS в Ухане. В документе сказано, что ученые работали там с недостаточными уровнями биологической безопасности.

Кроме того, конгрессмены отметили, что среди сотрудников Уханьского института вирусологии заболевание было обнаружено осенью 2019 года, за несколько месяцев до выявления COVID-19 на рынке диких животных.

«По всем меркам науки, если бы имелись доказательства естественного происхождения, они бы уже появились», — сказано в докладе.

В сентябре в журнале Cell была опубликована статья американских и европейских ученых, в которой говорилось, что очагом распространения коронавируса стал рынок морепродуктов в Ухане. По данным специалистов, на этом рынке продавали млекопитающих, способных заражаться вирусом, включая бамбуковых крыс и енотовидных собак. Образцы показали, что животные были заражены, а большинство лавок с незаконной торговлей дикими животными находились в западной части рынка, где были зафиксированы первые случаи заболевания,