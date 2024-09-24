Биологи объявили о нашествии в США нового, ранее не известного вида плоских червей-паразитов. Новому виду дали название Amaga pseudobama, в честь другого паразита, вторгшегося в Европу несколько лет назад, говорится работе, опубликованной в журнале PeerJ.

Международная группа ученых из Франции, США, Австралии и Польши объявила об открытии нового вида наземных плоских червей, первые особи которых были обнаружены местными жителями в Северной Каролине еще в 2020 году. Черви имеют в длину несколько сантиметров и коричневый окрас. Поначалу местные жители присылали ученым отдельные фотографии червей, которые напомнили специалистам плоских червей-паразитов вида Obama nungara. Этот инвазивный вид родом из Бразилии и Аргентины несколько лет назад заполонил большую часть европейских стран. Впервые в Европе его обнаружили на острове Гернси в проливе Ла-Манш в 2008 году, после этого он попал во Францию, Италию и Испанию. Червь охотится на дождевых червей и сухопутных улиток.

Название Obama nungara не имеет отношения к бывшему президенту США, а образовано от слов языка бразильских племен тупи «лист» (oba) и «животное» (ma). В результате проведенного морфологического исследования ученые поняли, что американский червь имеет множество отличий от Obama nungara, а, полностью расшифровав его митохондриальную ДНК, пришли к выводу, что открыли новый вид плоских червей, и назвали его Amaga pseudobama, чтобы отметить сходство с уже известным паразитом.

Уже установлено, что родиной Amaga pseudobama также являются страны Южной Америки, где они никогда ранее не встречались и не были описаны. Помимо Северной Каролины новый вид уже встречается во Флориде, Джорджии и мог добраться до других штатов США. «Это исследование добавило еще один вид к фауне инвазивных плоских червей, представленных в континентальных США. К ним относятся виды, известные давно…, и новые, — говорится в работе. — Большинство видов можно легко различить по фотографиям. Однако, три вида, Amaga pseudobama, Geoplana arkalabamensis и темные формы Obama nungara, — все три плоские и темные виды с телами схожей морфологии, и их будет трудно отличать на снимках, присланных населением».