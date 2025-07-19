Пол ребенка, вопреки распространенному мнению, часто можно предсказать, он определяется конкретными факторами, такими как возраст матери и определенные гены. Об этом говорится в исследовании, опубликованном в журнале Science Advances.

«Традиционно считается, что ребенок при зачатии становится или мальчиком, или девочкой со строгой 50% вероятностью, что связано с тем, что в половых клетках мужчин присутствует или мужская Y-хромосома, или женская X-хромосома. Мы обнаружили, что вероятность зачатия мальчика или девочки является уникальной для каждой семьи», — пишут исследователи.

Эксперты изучили данные о более чем 146 тыс. беременностей у 58 тыс. матерей в США с 1956 по 2015 годы. По их мнению, то, что мальчиков в мире рождается чуть больше, чем девочек, имеет научное объяснение и опирается на несколько биологических факторов.

Ключевой из них — возраст матери. Чем позднее рожает женщина, тем выше шанс, что и следующие дети будут того же пола, что первенец.

«У женщин, родивших первого ребенка после 28 лет, вероятность рождения только мальчиков или только девочек была примерно на 10 % выше, чем у тех, кто начал рожать до 23 лет», — сказала руководитель команды исследователей Сивен Ван.

Кроме того, с возрастом уровень pH во влагалище снижается, что может способствовать выживанию сперматозоидов с X-хромосомой и увеличить вероятность рождения девочки, отмечается в материале.

«Если у вас уже есть две или три девочки, и вы пытаетесь родить мальчика, вам следует знать, что ваши шансы не 50 на 50. Гораздо выше вероятность того, что у вас родится еще одна девочка», — заявил один из руководителей исследования Хорхе Чаварро.

Исследователи подсчитали, что у семей с тремя девочками шанс родить еще одну девочку составлял 58%, в то время как у семей с тремя мальчиками шанс родить четвертого мальчика составлял 61%.

Кроме того, специалисты выявили у матерей гены, связанные с рождением только девочек (NSUN6) или только мальчиков (TSHZ1).

«Мы не знаем, почему эти гены связаны с полом при рождении, но они связаны, и это открывает новые вопросы», — сказал Чаварро.

Из исследования исключили женщин, переживших выкидыши, родивших мертвых детей или у которых был только один ребенок. Также ученые убрали такие факторы, как раса, натуральный цвет волос, группа крови, индекс массы тела и рост, потому что, по их версии, они не оказывают существенного влияния. Несмотря на это, закономерность осталась прежней: «пол ребенка при рождении — не просто случайность».

При этом в исследовании нет указано, есть ли какие-то биологические факторы, связанные с отцом ребенка, которые могли бы повлиять на будущий пол последнего.

Ученые отмечают, что нужно выяснить, влияет ли на пол ребенка такие факторы, как образ жизни, питание и воздействие химических веществ окружающей среды.