Европейские биржевые цены на газ снизились на 11,78% на старте торгов, достигнув стоимости €35,75 за 1 МВт·ч, или $436,15 за 1 тысячу куб. м по текущему курсу на рынке Форекс на 9.22 мск. Это следует из данных лондонской биржи ICE Futures.

Ближайшие фьючерсы (на июль) по индексу самого крупного европейского хаба TTF, который находится в Нидерландах, начали торги в 9.00 мск на уровне в $436,9 за тысячу кубометров, показав падение на 9,3%.

На 9:04 мск их цена снизилась на 10,2% и достигла $432,6. Анализ динамики котировок проводится от расчетной стоимости предшествовавшего дня торговли, составлявшей $481,7 за 1 тысячу куб. м.

Такой уровень цен почти на 30% отстает от показателей, которую демонстрировал европейский биржевой газ в феврале, когда котировки вышли за отметку в $630 за 1 тысячу куб. м в первый раз за два года.

Снижение котировок природного газа наблюдается одновременно с падением стоимости нефти на фоне значительного уменьшения геополитической премии. Средняя цена газовых фьючерсов на европейской бирже за 2024 год достигла отметки в $386,5, опустившись на 16,3% по сравнению с показателем 2023 года.

Снижение биржевых цен на газ в Европе произошло на фоне заявления Дональда Трампа о согласии властей Ирана и Израиля на переход к режиму полного и всеобъемлющего прекращения огня. Иранский телеканал Press TV сообщил о вступлении в силу режима прекращения огня утром 24 июня.

Советник премьер-министра Израиля Дмитрий Гендельман, в свою очередь, написал в телеграм-канале, что Израиль «не только достиг всех целей операции «Народ как лев» — но и превзошел их». Он также подтвердил, что руководство страны согласилось на предложение Трампа о двустороннем прекращении огня.