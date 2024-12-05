Курс биткойна в ночь на 5 декабря обновил исторический максимум, превысив $100 тыс. В 5:41 мск на бирже Binance была зафиксирована цена в $100,103 тыс.

Биткойн таким образом продемонстрировал рост на 4,29%.

Также об удорожании криптовалюты до $101,08 тыс. (+5,6%) сообщил CoinMarketCap, который учитывает информацию более чем с 20 бирж.

«Мы наблюдаем смену парадигмы. После четырех лет политических мучений биткойн и вся экосистема цифровых активов находятся на грани вхождения в финансовый мейнстрим», — сказал Reuters основатель и генеральный директор американской криптокомпании Galaxy Digital Майк Новограц.

По словам независимого криптоаналитика из Гонконга Джастина Д’Анетана, преодоление биткойном отметки в $100 тыс — это «больше, чем просто важная веха; это свидетельство перемен в финансах, технологиях и геополитике».

Ранее AFP писало, что курс биткойна растет на ожиданиях, что избранный президент США Дональд Трамп будет продвигать меры, связанные с упрощением регулирования криптовалюты.

По словам аналитика рынка ATFX Global в Сиднее Ника Твидейла, будущий президент США поддерживает отрасль, а сама криптовалюта, видимо, была недооценена. Главный инвестиционный директор компании по управлению криптовалютными активами Astronaut Capital Мэтью Дибб поясниол, что политика Трампа увеличивает шансы того, что другие страны начнут покупать биткоины, «пытаясь опередить США».

Биткойн начал расти в цене после выборов американского президента. На тот момента цена была на отметке $68 тыс. и за месяц поставила ни один исторический рекорд.