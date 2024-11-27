Работодатели в 2025 году будут активнее переходить от полностью удаленного графика работы к гибридному формату, который предполагает несколько дней работы из офиса. Такое мнение выразили опрошенные «Секретом фирмы» HR-эксперты.

«В 2025 году, с одной стороны, ожидается нехватка персонала, а с другой — бизнес будет действовать достаточно авторитарно, чтобы удержаться на плаву. В качестве компромисса компании будут использовать гибридный график работы», — считает генеральный директор рекрутингового агентства ProPersonnel Татьяна Долякова.

Живое общение с коллегами уже становится новым «золотом», отметила руководитель по продвижению бренда работодателя и внутренним коммуникациям сервиса «Работа.ру» Татьяна Мощагина. Удаленка не позволяет достичь плотной синхронизации и выстроить доверительные рабочие отношения, считает эксперт. Для этого нужны совместные встречи, брейнштормы, сессии и тимбилдинги.

По данным SuperJob, удаленные сотрудники есть в штате 44% российских компаний. Чаще всего дистанционный режим выбирают IT-специалисты, сотрудники отделов продаж и клиентского сервиса и бухгалтеры. Такой формат работы также популярен у рекрутеров и HR-специалистов, в сфере маркетинга, пиара и SMM, отмечает «Работа.ру».

По словам Доляковой, в офис возвращаются сотрудники предприятий, связанных с промышленным комплексом и банковской сферой. В этих отраслях высокие требования к работе с персональными данными и обеспечением личной информации. Соискатели же готовы отказаться от удаленки ради достойной зарплаты, добавила специалист.