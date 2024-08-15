Комитет по возврату активов Генеральной прокуратуры Казахстана вернул в бюджет страны 18 млрд тенге (более $37 млн) по делу о незаконно выведенных активах Кайрата Сатыбалдыулы, племянника первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, сообщила пресс-служба ведомства.

«Комитетом по возврату активов Генеральной прокуратуры ведется работа по исполнению Кайратом Сатыбалдыулы условий процессуального соглашения о признании вины и возвращении незаконно приобретенных активов», — говорится в сообщении. Общая сумма этих активов превышает 50 млрд тенге ($104 млн).

В те 18 млрд тенге, которые уже возвращены в государственный бюджет, вошли два бизнес-центра в Алматы, коммерческая недвижимость и элитный дом Астане. В специальный государственный фонд перечислено $95 тыс., которые были изъяты у Сатыбалдыулы во время обысков.

Также государство получило 174 различных предмета роскоши: ювелирных изделий, брендовых часов, коллекционных монет и эксклюзивных драгоценностей. Их стоимость оценивают в сотни миллионов тенге. Из ОАЭ возвращены люксовые автомобили Сатыбалдыулы — Rolls-Royce Cullinan и Aston Martin.

Вскоре Казахстан получит зарубежную недвижимость на сумму 33 млрд тенге (более $68 млн), которая принадлежит Сатыбалдыулы и его близким лицам. К ней относятся две виллы в Дубае, четыре элитные квартиры на побережье Лазурного берега Франции, 15 объектов недвижимости в престижных жилых комплексах Москвы, две элитные виллы и квартира в Турции.

Всего за 2,5 года с учетом других дел Сатыбалдыулы вернул в бюджет Казахстана активы на 783 млрд тенге, отмечает комитет.

Дело Кайрата Сатыбалдыулы

Кайрата Сатыбалдыулы задержали в марте 2022 года. Его поместили в изолятор временного содержания по подозрению в хищении средств оператора связи «Казахтелеком», а также в злоупотреблении должностными полномочиями. Кроме того, Сатыбалдыулы проверяли на причастность к другим преступлениям, «подрывающим безопасность государства».

В сентябре 2022 года Кайрата Сатыбалдыулы приговорили к шести годам лишения свободы с конфискацией имущества и запретом занимать государственные должности в течение 10 лет. Суд установил его вину в хищении миллиардов тенге у компаний «Казахтелеком» и «Центр транспортного сервиса» (ЦТС). Помимо Сатыбалдыулы, обвиняемыми по этому делу проходили:

председатель совета директоров ЦТС Марат Мухамеджанулы;

президент ЦТС Гайни Бекетов;

директор корпоративного бизнеса «Казахтелекома» Леонид Муравьев;

спортсмен Чингиз Конарбаев.

Сатыбалдыулы и другие фигуранты дела заключили медиативные соглашения с потерпевшей стороной, признали вину и возместили причиненный ущерб.

В декабре 2023 года Сатыбалдыулы подал заявление об условно-досрочном освобождении. Заместитель генерального прокурора Асет Чиндалиев в разговоре с журналистами подчеркнул, что племянник Назарбаева вправе ходатайствовать об УДО.

«Это право любого осужденного — подавать прошение. Ограничение на УДО есть только для тех, кто осужден за половые преступления в отношении несовершеннолетних, за террористические и экстремистские преступления, которые повлекли жертвы среди людей. Остальные все осужденные могут подавать такие заявления», — напомнил Чиндалиев.

Однако суд Сатыбалдыулы в условно-досрочном освобождении отказал. Судья объяснил, что у осужденного есть нарушение и нестабильное поведение.

«Проанализировав характеризующие данные, суд пришел к выводу, что поведение осужденного не является безупречным, о чем свидетельствуют полученное взыскание и нарушение формы одежды. Наличие указанных обстоятельств недостаточно для вывода, что осужденный твердо встал на путь исправления», — уточнили в суде.

В связи с этим суд счел замену наказания в виде лишения свободы на ограничение свободы преждевременной.

В апреле 2024 года суд начал рассмотрение уголовного дела, в рамках которого Сатыбалдыулы предъявили обвинение в отмывании денег, полученных незаконным путем, и уклонении от уплаты таможенных пошлин подконтрольной ему компанией. Верховный суд Казахстана отмечал, что предъявленное обвинение подсудимый признал в полном объеме.

«В ходе предварительного слушания сторона защиты подала ходатайство о признании вины и заключении процессуального соглашения о возврате незаконно приобретенных активов. В связи с этим суд дал время для решения вопроса о заключении процессуального соглашения. Судебное заседание было отложено на неопределенный срок», — говорится в сообщении пресс-службы суда.