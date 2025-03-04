Национальная федерация музыкальной индустрии (НФМИ) попросила Минкульт России увеличить размер отчислений за «сиротский» контент (музыки, книг или фото, чьи авторы не выходят на связь или неизвестны). Об этом сообщает РБК.

Сейчас те, кто хочет использовать «сиротскую» музыку, должны сначала попытаться найти ее автора, после чего отчитаться аккредитованной организации по коллективному управлению правами (на данный момент это Российское авторское общество). Если произведение признают «сиротским», то его могут разрешить платно использовать, деньги за лицензию при этом переводятся на номинальный счет РАО.

В письме НФМИ, которая представляет, «по собственным данным, почти 50% музыкального рынка России», говорится, что сейчас ставки для авторов «сиротского» контента сильно уступают действующим расценкам за продажу музыки в Сети. В федерации считают, что такая ситуация может привести к нарушению прав и интересов тех, кто получил права на «сиротские» произведения.

Кроме того, как уточняется в письме, в НФМИ допускают, что из-за низких расценок у пользователей и организаций по коллективному управлению авторскими правами не будет никакого желания искать настоящих авторов такого рода контента.

В организации предлагают следующее: платить по 40 копеек за каждое из первых 300 тыс. прослушиваний, за каждое последующее — по 20—30 копеек, уточняет РБК.

В январе 2025 года Минкульт представил законопроект, который в ближайшее время должен быть направлен на рассмотрение в правительство, согласно которому за разные формы использования «сиротского» контента предусматривается и разный порядок выплат.

«Например, размер вознаграждения за продажу отдельно взятых экземпляров будет определяться фиксированным разовым платежом. Его размер будет рассчитывать РАО, но он не должен быть ниже 2 тыс. рублей за каждое используемое произведение, умноженное на общее количество экземпляров, плюс дополнительные процентные отчисления от отпускной цены. Для литературных произведений, например, это будет 8%, для музыки — 9%, для фотографий — 10%», — пишет РБК.

Кроме того, если есть возможность подсчитать количество прослушиваний, то в этом случае Минкульт предлагает использовать динамическую шкалу платежей.

Например, каждое из первых 300 тыс. прослушиваний будет оплачиваться по 40 копеек (то есть максимум 120 тыс. рублей, уточняет РБК), от 300 тыс. до 1,5 млн — по 29 копеек за каждый раз, от 1,5 млн до 3 млн — по 10 копеек и «далее в сторону уменьшения ставки вплоть до 4 копеек».

Организатор международного форума музыкальной индустрии Colisium Сергей Бабич сообщил изданию, что многим платформам и лейблам « по большом счету все равно с точки зрения тарификации, чья это музыка и известен ли ее автор»: «они свою работу делают и получают процент за весь трафик».

«И если трафик за “сиротскую” музыку будет дешевле, чем за ту, автор которой известен, они недополучат денег за свою работу. Есть несколько исторических хитов, которые сами по себе делают кассу всей “сиротской” музыке и собирают десятки миллионов прослушиваний. И даже небольшое изменение тарифа будет очень ощутимо для интересантов», — сказал специалист.

Эксперт сферы культуры Евгений Сафронов заявил РБК, что инициатива НФМИ «не выглядит обоснованной, поскольку она предлагает оценку ставок по верхней рыночной планке», в то время как разброс цен на этом рынке «очень велик».