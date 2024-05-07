Общественное движение «Ветераны России» обратится в Генпрокуратуру с просьбой проверить российский люксовый бренд Caviar после презентации «патриотического» комплекта iPhone 15 Pro за 519 тыс. руб., заявил председатель организации и доброволец СВО Ильдар Резяпов в разговоре с RTVI.

«Мы отправим в Генеральную прокуратуру запрос, чтобы проверили данную компанию, которая занимается торговлей данными изделиями с изображением герба, то есть — российской символики», — заявил Изяпов.

В «патриотический» комплект вошла модель смартфона, украшенная ювелирной эмалью в цветах Георгиевской ленты и барельефом пятиконечной звезды из авиационного титана, а также футляр, обитый телячьей кожей и снабженный монитором, который воспроизводит песню «День победы», а также «патриотические видео о победе». Гендиректор Caviat Сергей Китов подчеркнул, что «подобная новинка может вызвать неоднозначную реакцию у определенных cил в сегодняшнем мире». “Ожидаю, что подобная новинка может вызвать неоднозначную реакцию у определенных сил в сегодняшнем мире, но считаю необходимым отдать дань уважения великому празднику, Дню Победы, героям Великой Отечественной войны и всем, кто участвует в сегодняшних победах”, — заявил гендиректор Caviar Сергей Китов.

Председатель «Ветеранов России» назвал подход к оформлению гаджета «неуместным».

«Для кого это сделано? Этот телефон стоит больше 500 тыс. Я считаю, эту компанию можно привлечь к ответственности. В советское время это была бы спекуляция определенно. Там используют российскую символику, на коробке изображен российский герб. Это не соответствует действительности, потому что Apple — иностранная фирма. Ради Бога, это общедоступно. Зарубежная компания, в принципе, может это делать, но они должны были все согласовать. Но когда все это торгуется и продается иностранным брендом, который даже запрещен к использованию в Российской Федерации, мы считаем, что это неуместно», — сказал он.

Резяпов также добавил, что в случае с брендом Apple, запрещенным к использованию в российских государственных организациях, необходимо было сначала согласовать решение о выпуске такого комплекта.

«Перед запуском такого проекта, я считаю, нужно было понять, как на это все отреагирует российское общество, на эту золотую обертку. Я думаю, что сейчас уже поздно делать соответствующие заявления. Если даже часть средств пойдет на какую-то там благотворительность, все равно — изначально был допущен ряд нарушений», — подчеркнул он.

Для привлечения потенциального патриотического покупателя можно было найти другую форму реализации, отметил в разговоре с RTVI председатель правления организации «Офицеры России» Роман Шкурлатов.

«Зачем делать это через фирму, которая официально ушла из России? Понятно, что многие пользуются айфонами, но это же можно было сделать на чем-то отечественном. Понятно, что нет, может быть, достойных отечественных смартфонов премиум-класса, но можно было не концентрироваться именно на смртфонах — есть другие отечественные разработки, которые были бы более уместны в патриотическом сегменте», — пояснил он.

Шкурлатов согласился с тем, что благотворительность не сможет стать «индульгенцией» в такой ситуации.

«Может быть, я нехорошую аналогию проведу, но в девяностые годы бандиты, извините, на храмы скидывались. Это не отменяло криминальную сущность их деяний. Многие жертвовали на благотворительность, в том числе. Я не хочу никого ни в чем обвинять и не говорю, что эта компания замешана в чем-то криминальном, но такие поступки не являются индульгенцией. Если что-то неуместно, то даже благие намерения ведут туда, куда они обычно ведут — в ад», — сказал он.

В то же время председатель правления «Офицеров России» подчеркнул, что выражает свое частное мнение, так как подобная частная инициатива не входит в сферу компетенций организации.

На момент написания материала в компании Caviar не ответили на запрос RTVI.

В 2014 году на сайте компании было указано, что ее основал итальянский ювелир Илия Джакометти, который решил заняться производством золотых смартфонов после посещения «Ярмарки миллионеров» в Москве. В 2019 году издание Forbes назвало «легендой» историю о Джакометти, а текст, посвященный итальянскому ювелиру, исчез с сайта компании. Издание также отметило, что настоящий владелец компании, нижегородец Сергей Китов, ранее работал политтехнологом.

В 2015 году Caviar представила модель iPhone 6s с портретом президента России Владимира Путина в честь второй годовщины присоединения Крыма. Модель была украшена золотом и бриллиантами, ее стоимость составляла 199 тыс. руб. В 2018 году Caviar выпустила модификацию смартфона iPhone X с вращающимся золотым вентилем на корпусе и выгравированной надписью «Вашим санкциям труба», его стоимость составила 289 тыс. руб.