Теплая и сухая погода в Москве продлится примерно до 25 сентября, полагает главный специалист столичного Метеобюро Татьяна Позднякова. Об этом она рассказала Инфо24. По словам синоптика, модели долгосрочных прогнозов позволяют предположить, что бабье лето в столице продержится еще две недели.

По словам синоптика, «аномальное сентябрьское тепло» связано с действием блокирующих антициклонов, которые будут настигать столицу друг за другом.

«Причем антициклонов получается целая серия: сначала один, он уходит на восток, вслед ему идет следующий — он имеет, как правило, арктическое происхождение. Воздух в нем сухой, поэтому быстро прогревается, и дневная температура достигает значений, близких к рекордным. Такая ситуация у нас будет сохраняться как минимум до конца этой недели», — поделилась Позднякова.

Она предупредила, что воздух все равно будет прохладнее, чем летом, особенно по вечерам и ночам. Синоптик пояснила, что из-за сокращения светового дня воздух успевает прогреваться все меньше, что отражается на температурных показателях.

«Тем не менее, сухую и относительно теплую погоду этот антициклон удержит (предварительно по прогнозу на сегодняшний день) числа до 25 сентября», — добавила синоптик.

Позднякова уточнила, что само по себе явление сменяющихся блокирующих антициклонов, при котором перенос воздушных масс идет с юга на север и обратно, а не с запада на восток, наблюдается в европейской части России примерно с 2010 года. Причиной таких процессов, по мнению синоптика, могут быть как «собственные ритмы» атмосферы, так и солнечная активность.

Руководитель прогностического центра «МЕТЕО» Александр Шувалов тоже отмечал, что до двадцатых чисел сентября дневная температура воздуха в столице может сохраняться в пределах 22—26 градусов тепла. Также долго в Москве будет сухая погода без дождей.