Ночью 8 июля в результате атаки на городской пляж трое человек погибли на месте. Об этом в телеграм-канале сообщил врио губернатора Александр Хинштейн.

Позже врио главы региона уточнил, что все трое погибших — мужчины, один из них — сотрудник Росгвардии.

«Вместе с товарищем они выехали на пляж после того, как люди начали сообщать об атаке беспилотника. Старший сержант начал эвакуировать людей, в этот момент произошёл второй взрыв. К сожалению, росгвардеец не выжил», — сказал Хинштейн.

Он также выразил соболезнования семье погибшего и сообщил, что уже переговорил с руководством Росгвардии.

«Обязательно представим к госнаграде сотрудника, который погиб, оказывая помощь людям», — добавил врио губернатора.

Он также отметил, что в результате удара пострадали семь человек, среди которых есть 5-летний мальчик.

«У них осколочные ранения и ожоги разной степени. Пять человек, включая ребенка, в тяжелом состоянии», — пояснил Хинштейн.

По его словам, медики делают все, чтобы спасти раненных.

Атаку на Курск врио губернатора назвал «беспрецедентным по своей жестокости удар» по мирному объекту.

«Летним вечером, в праздник, в место, где даже близко нет военных объектов. Где отдыхали люди вместе с детьми», — добавил он.

Комментируя атаку на пляж, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что поставщики оружия Украине должны знать, на что оно идет — на убийство детей.

Кроме того, по словам Хинштейна, в ночь на 8 июля беспилотник ВСУ атаковал инфекционный корпус Рыльской ЦРБ и здание скорой помощи.

«В результате удара посечено остекление зданий, загорелась кровля»,- пишет врио губернатора.

Он также отметил, что еще один атаковал административное здание ЗАО «Агрофирма Рыльская», начался пожар.

«К сожалению, пострадали два человека. У 30-летней женщины резаная рана груди, она в состоянии средней степени тяжести. Сейчас ее везут в Курскую областную больницу», — сообщил Хинштейн.

По его данным, 51-летняя женщина получила осколочное ранение правого бедра, ушиб мягких тканей правого коленного сустава. Пострадавшей оказали первую помощь, будет наблюдаться амбулаторно.

Хинштейн отметил, что на месте ЧП находится глава района, будет проводится подомовой обход.

«В случае, если пострадали частные дома, собственникам обязательно окажем помощь в восстановлении», — добавил врио губернатора.