Предприниматель и блогер Аяз Шабутдинов, который более года находится в СИЗО по обвинению в мошенничестве, признал вину. Соответствующее заявление накануне очередного заседания суда было опубликовано в его телеграм-канале.

«Моя изначальная миссия — помогать людям развивать предпринимательские навыки — была искренней. Но методы, которыми я пользовался, нуждаются в пересмотре», — написал Шабутдинов.

Блогер отметил, что у него никогда «не было злых намерений», но он создавал «не те ценности, говоря, что бизнес поможет жить красивой жизнью». Шабутдинов добавил, что его команда продавала курсы «агрессивно, всем без разбора», а реклама «звучала как чудо-таблетка».

Вместе с тем, предприниматель заявил, что признает свою вину, раскаивается и готов «упорно работать над восстановлением доверия». Он также попросил прощения у всех, у кого возникли «неоправданные ожидания относительно образовательной ценности» его программ.

Признание Шабутдиновым вины во вменяемом преступлении подтвердил его адвокат Калой Ахильгов. Он отметил, что защита предпринимателя поддерживает и уважает его решение.

«Он принял непростое, но смелое решение: признать вину и возместить ущерб. Большинство потерпевших уже получили или получают компенсации, и мы надеемся, что суд учтет его искреннее раскаяние и благородный поступок», — написал Ахильгов в своем телеграм-канале.

Блогера задержали в ноябре 2023 года. Его обвиняют в более 70 эпизодах мошенничества при продаже образовательных курсов.

Как сообщала столичная прокуратура, Шабутдинов создал организованную преступную группу, координировал действия соучастников, обеспечивал размещение на подконтрольном интернет-ресурсе заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений о реализуемых образовательных программах.

Сообщники с помощью агрессивного маркетинга и активной рекламной компании, действуя от имени подконтрольных юрлиц продавали клиентам якобы образовательные программы, курсы, тренинги, вебинары, обещая высокий результат последующей предпринимательской деятельности, заявили в ведомстве.

По данным следствия, от действий организованной преступной группы, которую Шабутдинов создал в рамках продаж своих программ, пострадали 113 граждан, общий ущерб превысил 57 млн рублей.